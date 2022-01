¿Es seguro vacunar a un infectado con covid? Hablan los expertos

Hay que revisar las dosis de refuerzo vacunal que reciben los que se han infectado de la covid-19, los expertos lo tienen claro y abogan por esperar a la salida al mercado de nuevo antídotos de cara a la cuarta dosis, de la que ya se comienza a hablar.

Alberto Orfao, experto en sistema inmune, defiende: “Dar más dosis protege más, pero los anticuerpos que se tengan cuando haya una variante muy diferente de aquella para la que se hizo la vacuna, no te van a proteger de la infección leve y cada vez menos te protegerán menos de variantes que vayan surgiendo”. Además, Orfao incide: “Se ha visto que la tercera dosis sigue generando anticuerpos que actúan frente a ómicron, así que está indicada para proteger más, pero si surge otra variante, igual los anticuerpos ya no protegen tanto”, aunque recuerda que la protección de las vacunas no se produce solo por los anticuerpos, sino también por células de memoria, sobre todo de linfocitos T de memoria para los que esas variantes no son demasiado problema, es decir, “que siguen reconociéndolas”.