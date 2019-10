Entrevista con el alcalde de Salamanca: “La rehabilitación de la plaza de Los Bandos se va a hacer este mandato”

Carlos García Carbayo (Salamanca, 1962) está más que satisfecho en estos primeros meses como alcalde de un Gobierno municipal de coalición con Cs. Asegura que el entendimiento y el compromiso con Salamanca de todos los concejales del equipo es absoluto. La lealtad hace que el acuerdo sea inquebrantable, a pesar de las críticas de la oposición que más que desgastar la coalición de gobierno, les está desgastando a ellos. Tiene claro lo que quiere para Salamanca y pasa, fundamentalmente, por convertirla en una ciudad para disfrutarla mucho más los salmantinos y conseguir que sea más atractiva para captar más turistas.

–Otra vez estamos en campaña, ¿cómo ve a su partido?

–Pues soy optimista. Las últimas encuestas lo que vaticinan es un aumento del PP, que es el partido que realmente incrementa su porcentaje de voto considerablemente.

–La crisis catalana marcará esta campaña, ¿cómo cree que puede influir?

–Todavía es pronto para saberlo. Yo creo que los conflictos alientan a los radicales, pero también son una oportunidad para las fuerzas moderadas, como el PP, si sabemos hacer propuestas que los ciudadanos contemplen como válidas. Esa es la trayectoria que está siguiendo Pablo Casado, que necesitaba tiempo para generar confianza en los ciudadanos y desde las pasadas elecciones ha hecho propuestas que siempre aportan y, sobre todo, suman, y eso se está percibiendo como muy positivo para los ciudadanos. Creo que eso es lo que explica ese aumento de la expectativa de voto del PP en las encuestas.

–¿Se ha centrado el PP en esta campaña?

–Siempre ha estado centrado. Es importante que esa moderación se perciba tanto en los lemas como en las propuestas. Creo que todo coincide en esta campaña: la moderación en los lemas, en las propuestas y la moderación en el lenguaje. Creo que hemos hecho un trabajo de moderación en las instituciones y tenemos que seguir en ese trabajo, porque hay otras fuerzas políticas que lo que hacen es exacerbar el discurso y los sentimientos y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra experiencia es centrarlos.

–Casado también ha querido dar en las listas una imagen de moderación, por ejemplo nombrando como número dos por Madrid a Ana Pastor.

–La gran mayoría de las personas del PP somos moderadas y Ana Pastor es una persona muy representativa de lo que es el PP. Es una persona de mucha valía, de mucha experiencia, infunde respeto y, sobre todo, concilia. Los ciudadanos españoles la valoran y eso es lo que queremos transmitir a los votantes, que el PP está formado por muchísimas personas con capacidad de diálogo y de liderazgo.

–¿Cómo está siendo la cohabitación con Cs en el Gobierno municipal?

–Una de las cosas de las que más orgulloso estoy en estos primeros meses es de haber sido capaz de formar un gobierno sólido, cohesionado y con mucha garra, en el que estamos trabajando de forma cómoda y con ganas. Esto no es fácil. Es un valor y un ejemplo para otros que tienen responsabilidades de gobierno. Primero se trata de dialogar y de llegar a acuerdos. La capacidad de diálogo es importante, pero más importante todavía es la capacidad de concretar ese diálogo en acuerdo. Esto lo hemos conseguido en el Ayuntamiento de Salamanca y esto aporta estabilidad a la ciudad y genera confianza entre los ciudadanos. El equipo está actuando con mucha ilusión, lealtad y coordinación.

–¿Y cómo cree que va a influir en esta campaña en la que Cs en lugar de socio, como es en el Ayuntamiento, pasa a ser adversario político?

–Las cuestiones partidistas están aparcadas en esta campaña y lo estarán en los siguientes años. Somos socios, hay lealtad y eso no va a tener ninguna repercusión.

–La oposición habla de parálisis institucional en estos primeros meses de Gobierno de coalición.

–No hay muchos gobiernos que en tan poco tiempo hayan sido capaces de hacer tantas cosas y además teniendo en cuenta que ha habido un periodo vacacional en medio. El ritmo de trabajo municipal lo puede percibir cualquier persona que siga la actualidad. Hemos movilizado 22 millones en inversiones. Hemos defendido desde el primer momento nuestras prioridades: la creación de empleo y, sobre todo, los jóvenes. Hemos atendido a cuestiones tan fundamentales para el futuro de Salamanca como el Campus Agroambiental y estamos trabajando en lo que tiene que representar la Salamanca de las generaciones venideras; una Salamanca volcada con el medio ambiente y que busque otras formas de desarrollo económico como es la industria del conocimiento. Todo eso en muy pocos meses. Yo creo que la que está paralizada es la oposición.

–¿Tendremos presupuestos municipales sin presupuestos generales del Estado y sin los de la Junta?

–Es una responsabilidad que tenemos. Los ha habido los años anteriores. Cuando cogí la Alcaldía, en diciembre de 2018, conseguimos sacar adelante los presupuestos en una situación en la que la mayoría de los ayuntamientos de España tuvieron que prorrogarlos. Ahora nos encontramos en una situación mucho mejor que en diciembre, porque ahora somos dos socios de gobierno con mayoría absoluta entre los dos y ya estamos trabajando en estos presupuestos. Por cierto, daremos participación a los grupos de la oposición para que nos hagan llegar sus propuestas. Ojalá si se diera la situación contraria esos mismos grupos nos dieran participación a nosotros.

–¿Tendrá repercusión en las inversiones el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado y que estemos con los presupuestos del denostado Montoro?

–Los presupuestos de Montoro probablemente sean mucho mejores de lo que hubieran sido unos presupuestos de Sánchez. Yo creo que habrá unos presupuestos de Pablo Casado. ¡Ojalá! A mí me preocupa más que unos presupuestos prorrogados, una situación de parálisis institucional como la que actualmente se vive. El Gobierno de España está paralizado. No está atendiendo ni a los intereses de los españoles ni de los salmantinos. De hecho, hay proyectos muy importantes que se están quedando en los cajones o en el limbo. Ahí está la glorieta de Buenos Aires, ahí está la electrificación, el arreglo de las autovías y el aumento de las frecuencias de la conexión ferroviaria con Madrid. Es importante que podamos hablar de estas cuestiones y ¿con quién hablamos?, ¿con un Gobierno en funciones que no quiere saber absolutamente nada?

–Prometió que no iban a coincidir instalaciones grandes en la Plaza Mayor con los puentes y este año vuelve a coincidir la Feria del Libro Antiguo con el puente de Los Santos.

–Los libros y la cultura son siempre bienvenidos. Las instalaciones en la Plaza son molestas, primero para los salmantinos y luego para los visitantes. Yo creo que tenemos que intentar reducir el número de días y de actividades que se realizan en la Plaza Mayor. Eso se consigue teniendo una alternativa y en ella estamos trabajando ya. Es la más cercana, la plaza de los Bandos que tiene una superficie muy amplia.

–Con ese proyecto lleva trabajando años el Ayuntamiento, ¿va a salir adelante?

–Sí y además va a salir adelante en este mandato. Ya hemos encargado a Ingeniería Civil un documento con unas directrices básicas sobre qué hacer en esa plaza. Hay algunas que son evidentes: garantizar la accesibilidad que no la tiene, aumentar las zonas verdes y que tengamos espacio para constituir esa alternativa a la Plaza Mayor y la iluminación artística para embellecer los edificios que son fantásticos. Yo recuerdo que cuando era chico salía con los amigos y nos sentábamos en un banco a comer pipas y estábamos solos. Nadie la utilizaba porque es oscura, es incómoda... El equipo de Gobierno lo que ha hecho es llenar los espacios públicos de vida con la renovación de las plazas y de los parques y eso es lo que tenemos que hacer también en la plaza de los Bandos. Estamos trabajando también en un estudio histórico que nos había pedido la Dirección General de Patrimonio del Estado, a la que invitamos a la comisión que se creó y lo vamos a hacer en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Es decir, ya estamos trabajando. Creo que es una obligación, no solo para el alcalde de Salamanca, que la rehabilitación de la plaza de los Bandos salga adelante ya porque es una de nuestras grandes plazas.

–Está empeñado en pasar a la historia de Salamanca como el alcalde “verde”, lo digo por su empeño en dotar a la ciudad de más zonas verdes y de plantar más árboles en el árido cemento de las calles.

–Este es un compromiso irrenunciable. Nosotros vamos a potenciar ese valor medioambiental de nuestra ciudad. Llevamos mucho tiempo sin mirar hacia el río. Es la zona que estamos potenciando actualmente y necesitamos llevar la naturaleza al interior de la ciudad para que nuestra salud mejore, fundamentalmente. Y a partir de ahí hemos planteado actividades que son muy interesantes. Ahí está la estrategia de infraestructura verde que tiene 276 medidas para llevar a cabo en 15 años. No estamos hablando de entelequias. El PP de Salamanca y ahora con Cs, plantea actuaciones concretas y las tenemos tasadas y recogidas en un documento y con financiación y plazo de ejecución en 15 años. El proyecto LIFE de 3 millones de euros para meter el corredor verde a lo largo de toda la Ruta de la Plata que cruza Salamanca es un ejemplo, o actuaciones como los patios por el clima que involucra a los escolares, que son el futuro de nuestra ciudad, o recuperar los recursos hídricos de Salamanca y convertir esas vías pecuarias en corredores verdes. Ya lo hemos hecho, para que los ciudadanos sepan de qué estamos hablando, en la entrada por la carretera de Zamora a la altura de El Helmántico: senda peatonal, carril bici, corredor verde. Lo hemos hecho en la carretera de Toro hacia Las Bizarricas, lo hemos hecho en la Aldehuela y lo vamos a hacer en toda la ciudad. Vamos a entrar en esos barrios que se construyeron en los años 50-60 de una forma rápida y con baja calidad. Ya hemos mejorado las plazas y ahora vamos a meter la vegetación en los barrios y lo vamos a hacer contando con la opinión de las asociaciones de vecinos. Salamanca va a ser una ciudad mucho más verde, sin perder nuestras señas de identidad con la piedra de Villamayor de los edificios.

–Este año ha prometido más iluminación navideña, ¿está dispuesto a competir con el alcalde de Vigo, por cierto una ciudad con mucho menos atractivo que Salamanca, pero que ha hecho de los adornos navideños un reclamo turístico?

–Mi colega de Vigo tiene una ciudad que triplica en población a la de Salamanca, probablemente también en presupuesto. Eso le permite gastar el dinero y posiblemente tampoco hará un esfuerzo inversor como el que hacemos nosotros en infraestructuras y eso libera recursos para gastárselos en la iluminación navideña. Salamanca está haciendo un esfuerzo por mejorar la iluminación. De hecho la vamos a extender a otras zonas de la ciudad, pero es verdad que estamos vinculados al contrato de alumbrado. Desde luego vamos a mejorar la iluminación navideña, siempre que el presupuesto y la contratación nos lo permitan.