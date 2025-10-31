Entradas restringidas, más buses y aparcamientos prohibidos: este es el dispositivo de tráfico por Todos los Santos A las entradas situadas en la plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público (taxis), carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad

Con motivo de la celebración de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Salamanca ha diseñado un dispositivo especial de tráfico, que estará vigente hasta el domingo 2 de noviembre.

En concreto, a las entradas situadas en la plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público (taxis), carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad. Es recomendable la utilización de los accesos al cementerio desde la carretera de Ledesma, avenida de Carmen Martín Gaite y glorieta del Obispo Bobadilla, donde se encuentra la puerta principal de acceso al camposanto.

El sábado, 1 de noviembre, funcionará una línea especial de autobuses al cementerio, con salida del Alto del Rollo y parada final ubicada en las inmediaciones de la plaza de Ramiro II (frente al tanatorio). Además, se incrementarán los servicios de la línea 4, cuya frecuencia de paso será de 12 minutos, el citado día 1. Por su parte, las paradas de taxis estarán ubicadas en la plaza del cementerio y en la glorieta del Obispo Bobadilla con la avenida del Obispo Sancho de Castilla.

Se recomienda la utilización de los estacionamientos del acceso Oeste, situados en las avenidas de Fernando Pessoa y Luis de Camoens, y de los ubicados en las zonas residenciales próximas a la necrópolis, en el barrio de Huerta Otea y en los nuevos polígonos de Pizarrales.

El aparcamiento de vehículos estará prohibido en el recinto y en los viales de entrada y salida de la gasolinera situada en el acceso oeste a la N-620 en la avenida Luis Camoens, junto a la tapia del cementerio, así como en el tramo de acceso al tanatorio San Carlos Borromeo.

Los puestos de flores, churros y roscas estarán ubicados en las avenidas de Alfonso XI, habilitándose un carril para el estacionamiento de las furgonetas de los vendedores en dirección a la glorieta de San Marcelino de Champagnat y Obispo Sancho de Castilla.

Por lo que se refiere al Cementerio Virgen de la Salud, estará prohibido el estacionamiento en la calle San Ildefonso, junto a la tapia y la antigua entrada de este recinto, permaneciendo abiertos los nuevos accesos y zona de aparcamiento a través de la propia calle San Ildefonso, desde la glorieta del barrio de Los Alcaldes o desde el cordel de Merinas de Vistahermosa.

La Policía Local regulará el tráfico en la zona estableciendo las regulaciones de tráfico que faciliten el acceso al camposanto de Tejares, en función de la afluencia de vehículos y personas.

