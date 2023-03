“En la FP, si te lo curras, sales con trabajo”. El testimonio de una alumna

“Empecé con el grado medio de Chapa y Pintura, que me llamaba muchísimo la atención. Y, como vi que, con el grado superior de Automoción, podía acceder a más sitios, como por ejemplo la ITV —donde ahora trabaja—, pues me lancé de cabeza. No me lo pensé”.

Cumple 24 años esta misma semana y Alba Blázquez Barbero ya ha echado por tierra muchos tópicos. Estudió y hoy trabaja en un sector en el que las mujeres escasean, pero siempre se ha sentido integrada. Se le daban bien los estudios pero optó por la Formación Profesional porque le ofrecía la posibilidad de dedicarse a lo que realmente le gustaba.

No solo ha demostrado que la automoción no es territorio de hombres, sino que quedó primera en la “olimpiada” de carrocería “Skills Castilla y León”, y sexta en la convocatoria nacional. Su rápida inserción al mercado laboral le permitió independizarse a los 21 años. Pero, aunque su caso sea un claro ejemplo de éxito de quienes optan por la FP, no es una excepción. “Más o menos la mitad de quienes estudiaron conmigo están trabajando”, asegura —en su clase de Chapa y Pintura solo había otra mujer y en Automoción, todos eran hombres—.

Tiene muy claro que a sus 18 años tomó la decisión correcta. Y no solo porque le gustaba el sector del automóvil. “Si en algún momento me voy de mi actual empresa, sé que tendré trabajo, seguro, porque hay mucha demanda”, apunta Alba.

De hecho, cuando terminó el ciclo de grado medio, comenzó a trabajar mientras estudiaba el superior. “Requería muchísimo tiempo de estudio. Cuando acababa de hacerlo, me iba a trabajar casi sin comer”, recuerda explicando que, por eso, optó por dedicarse de lleno a su formación. Pero, una vez concluida, tras realizar las prácticas, la misma empresa en la que las hizo la contrató.

“Si quieren valerse por sí mismos, tener un trabajo en lo que les guste, no depender de nadie, estudiar algo que les motive,... animaría a todo el mundo a probar en la Formación Profesional. Somos jóvenes. Tenemos un montón de años para equivocarnos, para rectificar y para hacer lo que más nos guste”, remarca esta joven a la que el trabajo que realiza le llena de ilusión. “En mi ciclo de FP, si te lo curras, sales con trabajo”, insiste dejando claro que la universidad no tiene por qué ser la única opción.