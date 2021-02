Emprender en pandemia en Salamanca. Un taller de cerámica gracias al ‘crowdfunding’

“La falta de medios económicos es el principal obstáculo que te encuentras a la hora de emprender algo. A través de un amigo conocí el ‘crowdfunding’ para recaudar fondos mediante micromecenazgo. Se utiliza mucho en el mundo del arte, la música, la danza... Para mí era perfecto porque podría conseguir financiación para montar el estudio sin tener que rendir cuentas al banco ni tener avales. Corro un riesgo pero no le debo nada al banco. Me dije: es el momento, aquí y ahora y voy para adelante. Vida sólo tenemos una y saldremos adelante”, reafirma. “Renovarse o morir”, es la filosofía positiva de esta valiente emprendedora.

A través de los encargos anticipados de sus piezas, Sandra buscaba recaudar 6.000 euros para poder comprar el mobiliario de su estudio: el horno, el torno eléctrico, la máquina laminadora, tableros, herramientas, palillos para modelar... todo lo necesario para empezar de cero. “Hablé con ceramistas y me marqué un objetivo muy bajito”, relata.

La sorpresa llegó cuando concluyó la campaña y en poco más de un mes Sandra casi había doblado la recaudación solicitada, obteniendo cerca de 11.000 euros. “Fue asombroso. Estoy muy agradecida por el apoyo y porque haya gente por el mundo que decida impulsar aquellas cosas que tienen un sentido y que se hacen con amor”, valora.

Con la ayuda de una amiga diseñadora de interiores estrenó al inicio de enero su taller, donde trabaja estas semanas intensamente para producir los cerca de 70 encargos de sus mecenas, no sólo salmantinos, sino también de Galicia, Zaragoza, Santander, Barcelona o Andalucía. Calcula que esta producción le ocupará los días hasta abril. “Siempre pensé que esto sólo lo iban a comprar amigos y familiares y ves que hay gente que de manera altruista compra algo sin verlo físicamente y que aún no se ha producido”, agradece la ceramista, que ha guardado una parte del fondo recaudado para pagar el alquiler del taller unos meses más después de abril.

Sandra desvela que duerme menos horas pero está feliz haciendo lo que le gusta. Y es que, además de la cerámica, ella no ha dejado de lado su restaurante, donde estos días sigue trabajando parte de la jornada para los servicios de comida a domicilio al estar cerrados. Su plan futuro es aunar los dos mundos y sus pasiones, diseñando y fabricando vajillas para restauración. “Es mi intención pero si no puedo tirar por ahí, puedo seguir con los encargos. El tiempo dirá si este proyecto continúa adelante o llega hasta aquí. Y si se termina, no pasa nada, no se acaba el mundo”, concluye.