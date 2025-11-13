Empleadas de hogar: 'evaluación de riesgos' en un sector en caída Las familias con trabajadoras deberán tener este viernes el informe. Desde el año 2021 la afiliación de este régimen ha descendido un 20% en Salamanca

El número de empleadas de hogar dadas de alta en la provincia salmantina ha caído un 20 % en los últimos años. Las sucesivas imposiciones a los hogares han reducido la afiliación, según los informes de trabajo de la provincia de Salamanca desde el año 2021, elaborados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si en 2021 eran 2.834 las trabajadoras afiliadas, en septiembre de este año —último dato publicado— la cifra se situaba en 2.260. A pesar de este descenso, las exigencias sobre las familias siguen incrementándose.

Este viernes 14 de noviembre deberán haber presentado la evaluación oficial de riesgos, un documento que identifica los posibles peligros del trabajo en el domicilio y detalla la dotación de material de protección correspondiente. Para facilitar el trámite, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado una plataforma gratuita en la que puede realizarse la evaluación (www.plataforma10.es).

Tras responder una serie de preguntas, el empleador obtiene un informe que queda registrado. El procedimiento es sencillo, pero obligatorio, y su incumplimiento conlleva sanción.

El incumplimiento de este requisito puede acarrear multas por parte de la Inspección de Trabajo que, en los casos muy graves, alcanzan los 49.180 euros, según establece el Real Decreto 893/2024, que regula por primera vez la prevención de riesgos en el sector del hogar familiar.

A través de un cuestionario guiado, el empleador podrá detectar riesgos, proponer medidas preventivas, asignar responsables y fijar plazos de corrección. Una vez completado el proceso de forma online, el sistema genera un informe que debe entregarse y explicarse a la trabajadora, que debe firmar.

Cumplir con la evaluación no se limita a rellenar el formulario: la persona empleadora deberá implementar las medidas preventivas necesarias, comprobar que se mantienen en el tiempo y actualizar la evaluación si cambian las condiciones del domicilio o las tareas asignadas.

Por primera vez el sector queda protegido

Hasta ahora, el empleo doméstico había quedado fuera del ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, lo que suponía una excepción respecto al resto de sectores. Con la aprobación del Real Decreto 893/2024, España da un paso más en la equiparación de derechos y condiciones laborales de un colectivo formado mayoritariamente por mujeres.

Riesgos y medidas para evitarlos en los hogares

Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT, subraya que el documento puede adaptarse a circunstancias específicas, como alergias o embarazos. «El informe debe recoger los riesgos y las medidas preventivas, como el uso de guantes, mascarillas o incluso equipos de protección individual (EPIs)», explica. El plan incluye además una segunda fase de formación e información, con cursos online gratuitos que ofrecerá el propio Ministerio.