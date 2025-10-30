La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar Los empleadores deberán tener la evaluación de riesgos presentada y firmada

Una empleada de hogar limpia el horno de la cocina de una vivienda.

Belén Hernández Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Las 2.260 empleadas de hogar salmantinas —y las familias que las contratan en la provincia— deben marcar en rojo el próximo 15 de noviembre en su calendario. A partir de esa fecha, los empleadores tendrán que haber presentado la evaluación oficial de riesgos, un documento que identifica los posibles peligros del trabajo en el domicilio y detalla la dotación de material de protección correspondiente.

Para facilitar el trámite, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado una plataforma gratuita en la que se puede realizar la evaluación (www.plataforma10.es).

Así lo recuerda Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT, quien subraya que el documento puede adaptarse a circunstancias específicas, como alergias o embarazos. «El informe debe recoger los riesgos y las medidas preventivas, como el uso de guantes, mascarillas o incluso equipos de protección individual (EPIs)», explica.

El objetivo, añade, es que las empleadas de hogar cuenten con las mismas garantías de seguridad que los trabajadores que pertenecen a las grandes empresas. El plan incluye además una segunda fase de formación e información, con cursos online gratuitos que ofrecerá el propio Ministerio.

También contempla en etapas posteriores reconocimientos médicos voluntarios para las empleadas de hogar y sin coste para las familias contratantes, así como un apartado dedicado a la prevención de la violencia y el acoso laboral, que se abordará mediante materiales informativos accesibles desde la web del Ministerio.

«La filosofía final es que cualquier trabajador tenga acceso a la formación e información necesarias para preservar su integridad física y su salud», resume el secretario provincial de UGT.

Muñoz recalca que todas las herramientas son gratuitas y fácilmente accesibles. El incumplimiento de este requisito puede acarrear sanciones de la Inspección de Trabajo, que van desde 45 euros en los casos leves hasta 800.000 euros en los muy graves.