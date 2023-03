El vídeo de ‘El Suso’ con el barrio Garrido de fondo que se ha hecho viral

Las calles de Garrido son las protagonistas de un escaparate lleno de naturalidad, con tendederos en los balcones, bancos grafiteados y las zonas naturales de uno de los barrios más conocidos de la provincia salmantina.

Acompañado de un Dylan Sandín “Pipi”, que simboliza sus orígenes, y a ritmo de flamenquito, el cantante salmantino afirma no hace caso a las etiquetas de la sociedad ni vender falsas expectativas de lo que no es: “Soy así, y paso de lo que me dicen que si soy barriobajero”, relata en los versos de la canción.

Además, grita a los cuatro vientos con orgullo que es del barrio Garrido y que Salamanca forma parte de su sello de identidad: “Por que a mí no se me olvida el decir de donde vengo”. En tan solo 24 horas, el vídeo de ‘El Suso’, producido por Marko Katier y editado por Konerapkour, ha despertado gran entusiasmo en los habitantes de Garrido, afirmando sentirse felices por tener su representación en el vídeo musical y sintiéndose representados por el artista flamenco.