Prefiere que no se mencione su nombre para no generar excesiva alarma —“Los padres de mis alumnos ya están avisados”, tranquiliza—, pero esta profesora de infantil de un colegio de la capital salmantina está preocupada e indignada ante lo que considera “una organización totalmente ineficiente desde el primer nivel”.

Su caso se resume en que su padre ha dado positivo por COVID, ella ha estado en contacto con él y con los más de 20 alumnos a los que da clase, pero lleva desde el viernes esperando una llamada para someterse a una PCR y poder dar respuestas a las familias de su centro escolar.

“Tuve que ir con mi padre a Urgencias el pasado jueves por un desvanecimiento. Le hicieron una PCR de rigor y el viernes me dijeron que era positivo. Expliqué que soy profesora y, de momento, lo único que puedo hacer es aislarme. He llamado al Hospital, pero me dicen que en fin de semana no hay nadie de guardia en Medicina Preventiva, lo cual es increíble. He llamado al teléfono de COVID del Sacyl, al centro de salud... He llamado incluso a la Policía, pero no hay manera”, explica.

La profesora considera que, por su profesión, y porque ha avisado a su médico de que ha llegado a darse clase durante el miércoles y el jueves -el viernes ya se aisló- deberían priorizarse determinadas pruebas: “Esto es vergonzoso. No me extraña que estemos a la cola de Europa y ser el país con más contagiados porque nuestra planificación no es eficiente. Así de sencillo. Más vale que dejen de echarle la culpa a los botellones, al deporte... Menos echar balones fuera y empezar a hacer un planteamiento digno desde el primer nivel. Controlen ustedes su responsabilidad antes de exigirle a los demás”, denuncia.

De todos los contactos estrechos de su padre, nadie ha sido llamado aún. “Le atiende una enfermera, porque mi padre está enfermo, le van a ver las hijas, los nietos... Yo expongo mi caso: durante estos días los chicos llevaban mascarilla la mayoría del tiempo, pero si yo estoy contagiada habría que empezar a tirar del hilo con todos mis alumnos, sus familias... Sin embargo, estos días estarán visitando a sus abuelos y viendo a más gente”.

La docente tiene decidido ponerse en contacto hoy con la Gerencia del Complejo Asistencial para exponer sus quejas.