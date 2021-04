El testimonio de un salmantino en Israel: “La vacunación da buen resultado”

–Al contrario. No se me olvida que vacunaron a un compañero israelita y le pedí que me incluyeran. Habló con la mujer y al día siguiente me inmunizaron con la primera dosis de Pfizer y a los 21 días con la segunda. De esto hace tres meses, así que ya tengo la inmunidad.

–Desde el pasado lunes no es obligatoria, pero casi todo el mundo la lleva. Creo que vamos a tardar en dejar de usarla porque la gente sigue teniendo miedo al contagio. Por costumbre siguen poniéndosela automáticamente cuando entran en algún establecimiento. Nosotros también la llevamos en el trabajo porque tenemos compañeros de Palestina. Aquello es otro mundo completamente diferente y dicen que uno de cada cuatro palestinos tiene covid. No creo que se deje de utilizar la mascarilla de un día para otro. Antes de venir aquí estuve en Taiwán, donde tuvieron otro virus como este, y todo el mundo la lleva.

Ahora han abierto todo de golpe. Está todo igual que antes de la pandemia de covid. Hemos pasado de no ver a nadie por las calles a que haya un boom de gente

–¿La vacuna es la solución?

–Está claro que resulta. Mi mujer es profesora en Salamanca y tenía miedo a la vacuna de AstraZeneca. Aquí también había temor al principio de la vacunación, pero da resultado y este es el ejemplo. Yo no me lo pensé dos veces se llamara como se llamara porque si no cualquier día me iba a contagiar y eso sí que te lleva por delante. Animo a la gente a que se inmunice porque aquí veo el resultado.

–¿Las PCR son gratis en Israel?

–En Jerusalén se hacen en los estadios, en el zoo... en todos los lugares públicos con aglomeración de personas. Tienen montados puestos de test por todos los lados. Pides cita a Sanidad o al centro de salud y con el pasaporte te hacen la prueba gratis. Llegas, das los datos como trabajador y te pones en la fila de coches, aquí se va en vehículo. Te meten el palito y al día siguiente tienes el resultado en el móvil. Antes estaban todos los puntos llenos de gente, pero ahora apenas hay. Vas a la PCR y te la hacen casi al instante.

–Ahora usted vive más cerca de Belén. ¿En el lado palestino funcionan igual las cosas?

–Es todo lo contrario a Israel. No hay turistas, no hay dinero y no se hacen test. Son totalmente pobres y están esperando lo que le den los israelitas u otros países árabes. Llama la atención que en Jerusalén es todo seguridad. Hay muchos militares y la gente tiene armas en sus casas preparados por si hay una guerra. Allí no roban, pero en Belén dejas algo y te quedas sin ello. También hay mucha porquería, tiran la basura por la ventana como en España hace 60 años.