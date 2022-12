El tabaco vuelve a subir y golpea a los bolsillos: “Muchos están pensando dejarlo”

Sorprendidos se encuentran los salmantinos y más aún los dueños de los estancos de la ciudad tras la subida de precios del tabaco publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de diciembre, siendo la tercera en dos semanas, después de la del 25 de noviembre y la del 1 de diciembre de 2022. La última entró en vigor este sábado en todos los estancos del país y finalmente ha afectado a todas las marcas de tabaco del mercado.

La media de la cajetilla en nuestro país está en los 4,60€ después de las subidas de los últimos años. En la primera subida de noviembre, el incremento de precios afectó a las marcas Chesterfield, Malboro, L&M o Philip Morris, ostentando una de las escaladas de precio más destacadas entre las que se encuentran los paquetes de Malboro Red o Gold, que han pasado de costar 4,75€ a 5,35€. La semana pasada la subida perjudicó a las marcas Camel y Winston y las últimas en sumarse tras la última resolución del viernes pasado han sido las marcas Fortuna, Ducados y Nobel. Los dueños de los estancos salmantinos ven esta situación insostenible.

“Cuando dices el precio a tus clientes te contestan ‘¡Pero dónde vamos a llegar!’ y muchos cambian de marca o incluso se pasan al tabaco de liar que es más económico”, reconoce Jesús, el dependiente de un estanco. A pesar de comprender la situación, cree que va a ser un golpe muy duro para el sector: “No solo es este incremento. Es la subida de la cesta de la compra, de la luz, del gas...La gente va a recortar y nosotros lo vamos a notar, está claro”, aseguraba.

El aumento de precio es de exactamente 35 céntimos sobre el precio anterior de la cajetilla. Así lo explica Jesús: “En proporción han subido todas igual, son 35 céntimos en cajetilla y las que tienen más de 20 cigarros, como la de Camel de 23 unidades la subida es de 40 céntimos”, afirma.

Sofian es fumador desde hace muchos años y ve en este incremento su oportunidad para dejar de lado el tabaco. “Lo estoy pensando seriamente, la subida no va a parar y vamos a estar como en Francia, con el paquete a nueve o diez pavos, sino al tiempo, no te lo puedes permitir”, apunta haciendo alusión también a sus compañeros de trabajo: “Muchos están pensando dejarlo como yo, es difícil pero no podemos hacer otra cosa con estos precios”, recalca.

Irene es la dependienta de otro estanco. Cuenta que es difícil escatimar en tabaco para algunos de sus clientes: “Hay fumadores habituales que prefieren fumar a comer y es así, muchos están cambiando a marcas más económicas para consumir la misma cantidad”, apunta. Las reacciones de los salmantinos son muy diversas, aunque muchas personas están planteándose dejarlo: “Con la subida y el típico propósito de año nuevo de dejar de fumar, el consumo en enero se va a reducir”, reconoce.