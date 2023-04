El servicio de bomberos no es gratis: las intervenciones pueden costar más de 2.500 euros

Abrir la puerta de un domicilio cuando no existe riesgo para personas o bienes, achicar agua, sanear o revisar fachadas para evitar desprendimientos, desbloquear ascensores y desconectar alarmas. Estas fueron algunas de las intervenciones del Servicio Municipal de Bomberos por las que cobró el Ayuntamiento el año pasado. Todas tienen algo en común: redundan en beneficio de una persona o entidad, ya que de lo contrario, cuando el beneficio es “de la generalidad” o de una parte “considerable” de la población, los trabajos no se cobran, tal y como dicta la ordenanza.

Según la información facilitada por el Consistorio, el año pasado recaudó 131.218 euros por estos conceptos. El saneamiento de fachadas o la revisión por problemas de desprendimientos en la vía pública fue la actividad más cobrada durante el ejercicio pasado, tras facturar a 62 ciudadanos y entidades 26.212 euros por este concepto.

La asistencia en siniestros de tráfico fue la segunda en número, con 29 servicios cobrados que sumaron 12.500 euros, así como la asistencia técnica de ascensores bloqueados con vecinos dentro, algo que ocurrió en 27 ocasiones y por lo que se facturaron 6.600 euros.

La apertura de puertas “sin riesgo” fue otra de las actividades más cobradas, servicios que demandan los ciudadanos después de dejarse las llaves dentro de casa. Fueron con 22 prestaciones, seguidas por achiques de agua de inmuebles, con 16. En cuanto a casos concretos, a lo largo de 2022 el mayor cobro se efectuó a un titular por un suceso en la plaza Juan XXIII, por el que se exigieron al individuo 2.682 euros. La intervención en la comunidad del paseo de la Estación 81 por peligro de desprendimientos de elementos en la fachada supuso la segunda facturación más alta, con 2.215 euros, seguida de un accidente protagonizado por una empresa de autobuses. Le cobraron 2.176 euros por la asistencia al siniestro en el que además hubo más colisiones de vehículos y fue necesaria la limpieza de la calzada. No obstante, la cuantía más cobrada durante el año pasado fueron 103 euros, facturados en 201 ocasiones, la mayoría al Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esta cuantía se exige, por empleo, por el servicio de desplazamiento de los bomberos y el envío de vehículos.