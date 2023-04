El salmantino Luis Sánchez, ganador de la Olimpiada Nacional de Biología: “No hay que frustrarse, hay que trabajar y a la vez pasárselo bien”

Luis Sánchez García, estudiante de segundo de Bachillerato del Colegio Maristas, se ha alzado con el primer premio de la Olimpiada Nacional de Biología, de manera que representará a España en la competición nacional que tendrá lugar en julio en Dubái, un reto que afronta con ilusión aunque antes tiene que prepararse para acabar el curso y realizar la EBAU.

¿Qué tal la experiencia en la Olimpiada Nacional de Biología?

—Muy bien. Fue en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallès, donde estuvimos reunidos varios días los más de 60 participantes. El primer día hicimos un examen teórico con dos partes de 75 preguntas tipo test y el segundo día hubo un examen de prácticas de laboratorio.

¿Fue parecido a los exámenes de Bachillerato?

—Sí que eran los contenidos de primero y segundo de Bachillerato, pero en clase no tenemos mucho tiempo para hacer prácticas.

¿Y qué tal en el laboratorio?

—La verdad es que soy un poco desordenado y en el laboratorio es importante tener orden, tenerlo todo etiquetado y en su sitio, así que me concentré e intenté hacerlo lo mejor que pude.

¿Para llegar hasta aquí tuvo que pasar por otras pruebas?

—Solo hubo una fase regional que se hizo en las diferentes universidades de Castilla y León. Fue como la nacional, pero en vez de laboratorio había una parte de respuestas abiertas porque éramos 200 alumnos.

¿Es dura la vida del estudiante de Bachillerato?

—En segundo de Bachillerato se nota mucho el cambio, este año los exámenes los hacemos modo EBAU, en tres días y vamos solo a hacer el examen. Se nota más que va en serio.

¿Sabe qué quiere estudiar?

—He pensado hacer el doble grado en Biotecnología y en Farmacia y si no me da la nota, Biotecnología.

¿Ha participado en olimpiadas de otras materias?

—Sí, el pasado año me presenté a la de Matemáticas y llegué a la fase regional. Y también me he presentado a la de Física, pero me quedé en la fase local este año y el pasado.

¿De dónde le viene su pasión por la Biología?

—De pequeño me gustaba mucho la serie “Érase una vez el cuerpo humano” y creo que desde ahí me empezó a gustar. También he tenido dos profesores muy buenos de Biología, Alba y Francisco Javier, que hacían que volviera a casa y les contara a mis padres qué chula era tal o cual cosa.

¿Qué parte de la Biología prefiere?

—Me gustan las células, las moléculas, es decir, lo micro. El resto me gusta, pero menos.

¿Y en casa hay algún biólogo?

—No, mi madre es el ámbito de las Ciencias Físicas y mi padre es corredor de seguros. La verdad es que estos meses han sido los primeros en los que he mirado por un microscopio, pero me gusta esa parte porque es la que explica el resto, si hay un fallo en el funcionamiento del cuerpo es porque hay un fallo a nivel celular o similar.

También toca el piano y juega al baloncesto, ¿cómo hace para que le dé tiempo a todo?

—Hay que organizarse y no hay que frustrarse demasiado por los estudios, no hay que vivir solo para una cosa, tienes que aprender a trabajar, pero a la vez pasártelo bien. Hay que disfrutar de la vida que son dos días.

Dicen que una de sus virtudes es que es tranquilo.

—Sí, en general cuando voy a un examen pienso que me lo he preparado, que he hecho todo lo que podía, así que no tengo motivos para que me salga mal. En general, diría que voy tranquilo a los exámenes, sabiendo que me los he preparado.

¿Estudia muchas horas?

—Bueno, la Olimpiada de Biología sí que me la preparé. Mi profesor me dio un libro, me regalaron otro y estuve viendo vídeos por internet. Para el colegio también estudio, hay que currárselo.

¿Cuál es su asignatura favorita?

—Quizás Biología y también TIC, que está muy bien porque estamos trasteando con el ordenador.

Tiene muy buen expediente, ¿se ha sentido un bicho raro por sus buenos resultados?

—No, me llevo muy bien con todos mis compañeros, nos lo pasamos muy bien en clase.

¿Y fuera de clase también?

—También (risas), hay tiempo para salir, para las redes sociales y los videojuegos, aunque no soy tanto de la consola como de enchufarme al móvil y pasarme horas tirado en la cama viendo vídeos. Hay tiempo para todo.