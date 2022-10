El reto de evitar las recaídas en el cáncer de mama tras diez años

El mensaje a las personas afectadas es que no se fabriquen falsas expectativas cuando oigan hablar de curar el cáncer. “Se irán curando de una forma progresiva, pero siempre algunos tipos antes que otros”.

Desde el Hospital de Salamanca reafirman esta postura: “Los expertos no nos marcamos plazos. El cáncer de mama logra objetivos por partes. No existe como tal el cáncer de mama, sino muchos tipos de cáncer de mama y cada uno con comportamientos clínicos diferentes y una biología diferente. Esto significa que iremos curando por completo algunos tipos de cáncer de mama, mientras que con otros no será tan sencillo”, expresa el especialista en cáncer de mama César Rodríguez.

Durante las últimas fechas se han publicado noticias que apuntan a la creación de una posible ‘vacuna contra el cáncer’ que aspira a estar lista de cara a 2030. S on noticias que, en muchas ocasiones irritan a los oncólogos puesto que consideran que hablan en unos términos totalmente erróneos -no existe el cáncer, sino cientos de tipos de cáncer- y porque “no se puede hablar de un horizonte temporal para derrotar al cáncer”.

La buena noticia es que después de la covid se ha experimentado una avalancha de nuevos tratamientos que prácticamente han llegado para mejorar las expectativas de casi todos los subtipos de cáncer de mama metastásicos. “Son buena noticias porque se trata de muchos tratamientos nuevos y tratamientos que funcionan, pero no se puede hablar aún de cronificación, ni mucho menos de curación. Estamos lejos aún de ese punto”, recalcan.

Los oncólogos recuerdan que existen diversos hábitos de vida que influyen claramente y de forma notable en el riesgo de padecer un cáncer de mama. Un primer bloque de hábitos de vida no son fácilmente modificables, como por ejemplo tener pocos hijos, tener hijos a edades avanzadas o tener una lactancia materna muy corta. “Está comprobado que aumenta el riesgo poblacional del cáncer de mama, pero no es modificable”, indican. Sin embargo, existen otros factores que sí se pueden modificar de una manera más sencilla como mantener una dieta equilibrada que sea baja en carnes rojas, pocas calorías, reducir azúcares, realizar ejercicio físico de forma periódica, evitar el sobrepeso y suprimir el consumo de alcohol. “Todos estos factores disminuyen muy claramente el riesgo de cáncer de mama. Por esta línea hay que llegar a la población y ofrecer educación para la salud. No solo reduce el riesgo de sufrir un cáncer de mama, sino también de tener una recaída”.

Los especialistas vienen confirmando que después de un descenso cercano al 11% en el número de diagnósticos de cáncer de mama, las cifras han regresado este año a la normalidad y se vuelven. La clave radica en que durante la etapa más cruda de la pandemia las salmantinas -como el resto del país- no pudieron seguir con la misma puntualidad los programas de cribado. No pudieron -o no quisieron- someterse a las mamografías periódicas y esto se tradujo en que cuando se diagnóstico el tumor ya estaba en estadios más avanzados de lo habitual.