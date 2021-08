El pronóstico de los especialistas del Hospital de Salamanca: “La pandemia va para largo”

La expresión de que habrá que aprender a convivir con el virus durante los próximos años se ha convertido en un mantra, sobre todo durante las últimas semanas en las que se está comprobando que, si bien la efectividad de las vacunas es altísimas respecto a ingresos y muertes, no están frenando los contagios entre personas ya inmunizadas.

El debate ha saltado a las redes, donde médicos y especialistas de Salamanca plantean si se puede dar por asumible una situación como la actual: hay cientos de contagios, pero apenas unas decenas de ingresos.

En el Hospital de Salamanca se entiende que, asumible o no, la realidad se puede aproximar mucho a ese escenario.

El jefe de las ucis del Complejo Asistencial, Víctor Sagredo, sí cree que durante mucho tiempo existirá una incidencia acumulada baja, pero constante. No se llegará al cero. “Quizás decir que vaya a haber siempre cinco o seis pacientes covid en UCI me parece mucho, pero que continuarán los casos esporádicos me parece que sucederá con seguridad”, apunta el jefe de Medicina Intensiva.

Sagredo reflexiona que “ni la vacunación será del 100% ni la efectividad de las vacunas es del 100%, así que seguirán llegando casos a la UCI”.

El planteamiento que hacen los hospitales de cara a los próximos meses –como mínimo meses- es el de tener en mente una reserva estratégica de camas. En el caso de la UCI del nuevo Hospital, la idea es que “los casos esporádicos que lleguen y requieran cuidados intensivos se alojen en las camas de enfermedades infecciosas que hay en la UCI”, detalla Sagredo. “Son cuatro puestos con presión negativa (evita que cualquier tipo de patógeno salga el exterior), aunque si la situación se llegara a desbordar se podrían utilizar el resto de boxes, puesto que en el nuevo Hospital todos son independientes, individuales y con puertas cerradas, aunque lo ideal es que un enfermo con algún tipo de infección esté en un espacio con presión negativa”.

Preguntado sobre si la actual situación sería asumible en el futuro, Sagredo reconoce que “ahora mismo Salamanca no está mal, porque tiene la mejor situación de Castilla y León en UCI, y también está bastante controlada en planta, pero hay que cruzar los dedos”.