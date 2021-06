Con las dos primeras entregas de la serie, The Conjuring y El caso Enfield, el prolífico James Wan (Insidious, Saw) marcó época en el género de terror sobrenatural gracias a su dominio de la atmósfera y sus argumentos inspirados en hechos reales. En Obligado por el demonio -que se proyecta desde este viernes en Van Dyck Tormes-, toma el testigo Michael Chaves, que ya estuvo tras la cámara en La Llorona. La crítica elogió su trabajo de puesta en escena, así como la fotografía de Michael Burgess, que repite aquí. El guión lo firma David Johnson, autor de la primera Expediente Warren, de la serie The Walking Dead y de Aquaman. Por lo demás, todo sigue como siempre: una temática siniestra sobre las fuerzas del Mal, una ambientación oscura, golpes de efecto, elevada tensión que desemboca en sustos demoniacos (jump scares)... sin olvidar la química entre sus dos protagonistas, Vera Farmiga (Up in the air) y Patrick Wilson (Juegos secretos).