El PP y Javier Iglesias se acogen a su derecho a no declarar ante el juez hasta que la Audiencia resuelva el recurso

Tanto el Partido Popular, a través de la representante legal que ha designado, como el presidente provincial de la formación en Salamanca, han comparecido este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca por las presuntas irregularidades en el pago de cuotas a afiliados para que pudiesen participar en las primarias de 2017 que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco en presidente autonómico de los populares. Si bien la representante de la formación política acudió al Palacio de Justicia junto a los letrados, Javier Iglesias compareció a través de videoconferencia tras obtener el permiso del magistrado por encontrarse indispuesto tras recibir la vacuna de refuerzo contra la covid.

Tanto el presidente provincial como la representante del PP, que comparecieron en calidad de investigados, se acogieron, según apuntaron fuentes de la acusación, a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso planteado por ellos contra esta citación en el juzgado. Hay que recordar que, según fuentes cercanas al caso, el abogado de la acusación, que representa al Foro de Izquierda-Los Verdes, solicitó un aplazamiento de las dos testificales por encontrarse de viaje. Así, la previsión es que no se produzcan novedades en el procedimiento judicial hasta el 3 de marzo, cuando está prevista la declaración de la gerente del PP de Salamanca. Según el letrado de la acusación, Francisco Martín del Río, el hecho de que Iglesias y el PP optasen por no responder a las preguntas del juez no retrasa el procedimiento, e incluso se podrían admitir nuevas pruebas.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 citó a Iglesias y al PP ante la existencia de 24.140 euros utilizados para abonar la deuda de los afiliados y que no aparecen debidamente justificados en las cuentas del partido. El juez describe que entre los 61.937 euros ingresados en la cuenta del PP salmantino para pago de cuotas queda una suma sin justificar que “ha de calificarse como donación anónima ilegal”.