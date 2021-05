Ginebras llegan este sábado al CAEM de Salamanca con su pop optimista y colorido. Banda de chicas, pasaron de grabar maquetas a lanzar su primer disco y lograr fama en apenas dos años. La banda está integrada por Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Raquel (bajo), Sandra (guitarra solista y segundas voces) y Juls (batería). LA GACETA charla al alimón con Sandra y Juls poco antes de que presenten en la ciudad “Ya dormiré cuando me muera”, un fenómeno musical.

–Sandra, la banda comenzó a formarse en la universidad.

–Magüi y yo estudiábamos Comunicación Audiovisual en la Complutense. Ambas tocábamos las guitarras y componíamos. Nos decidimos a montar una banda. Y al buscar batería y bajista, como queríamos que fueran mujeres, nos costó un poco más. Pusimos mensajes por Instagram, Facebook, preguntamos a amigos... y como no había manera, surgió por Tinder. Así encontramos a la bajista, que fue un flechazo desde el minuto cero. Y un poco más tarde llegó Juls, por el boca a boca, cuando teníamos un par de temas.

–¿La banda puede vivir de la música o tira con trabajos paralelos?

–Raquel trabaja de ingeniera en la universidad, Juls de fisio en una clínica, Sandra sigue en la productora Globomedia y Magüi se dedica 100% a Ginebras. Esperemos que un futuro cercano podamos dejar el trabajo para dedicarnos solo a la música.

–¿Ginebras hace un pop colorido, con letras cuidadas y escritas en un lenguaje coloquial e irónico?

–Es un pop con muchas influencias. En las letras intentamos reflejar historias que nos pasan a nosotras o a la gente cercana, con un toque de humor. Por eso hay tanta gente que se siente retratada en nuestras canciones. Y ya que la música es un altavoz para llegar a mucha gente, es importante que los demás se sientan identificados.

–¿Quién aporta más a la hora de componer?

–Magüi y Sandra viven juntas, componen y lo comparten con Raquel y conmigo. Otras veces aparece Raquel, o yo misma, con una melodía. Pero Magüi y Sandra aportan un poco más al tocar la guitarra y por lo buenas que son.

–La banda suena muy bien sobre el escenario

–(Sandra) Nos lo dicen y es algo que nos sorprende porque llevamos poco tiempo en los escenarios. Hay que mejorar muchísimo. Y una de las razones por las que nos gustaría dejar nuestros otros trabajos es para mejorar, ensayar y poder tocar las canciones durmiendo. Queremos tener más experiencia. Hemos podido girar poco con este disco, pero la gente se divierte y no le chirría nada. Otro punto fuerte es que la gente se sabe las canciones y como cantan, no nos escuchan realmente. Y para el disco nos hemos rodeado de profesionales muy buenos y les decimos: que no suene tan bien porque en directo se va a notar mucho la diferencia.

–No hay que quitarse méritos

–(Juls). No, no hay que quitarse méritos. Al final hay un trabajo detrás. Y para seguir mejorando, vamos a seguir trabajando. Eso lo tenemos clarísimo las cuatro. Sonamos bien porque tenemos un trabajo detrás, pero queremos sonar mejor.

–Es un buen comienzo para una banda que está recién llegada a la escena musical.

–Nuestro primer concierto con banda eléctrica fue en junio de 2019 en Siroco. Empezamos a girar a finales de 2019 y cuatro meses después llegó la pandemia. Pero hemos estado en activo desde que regresaron los conciertos. Disfrutamos tanto en el escenario que todo merece la pena, incluso no dormir la noche previa por los nervios.

–En “Un país para escucharlo” Sandra comentó que quiso llamar Tequila a la banda.

–Fue rarísimo contárselo al mismísimo Ariel Rot, que formó parte de Tequila. Fue en un momento de duermevela, cuando intentas dormir, pero estás despierta y en realidad estás soñando. Y se me vino a la cabeza que estaba en un escenario gigante, que tenía una banda y ¿cómo nos llamamos? Y de mi cabeza salió el nombre de Tequila. Fue uno de los primeros nombres que se me vino a la cabeza. Tequila me gustan, pero tampoco los había escuchado tanto como a Mecano. Y no me vino Mecano a la mente.

–¿Cuál va a ser el outfit sobre el escenario de Salamanca?

–(Sandra). Cada una va a ir de un color. Nos pedimos un color para cada concierto y en Salamanca yo voy de azul y con una camiseta de La Casa Azul, que es mi grupo favorito. Y Juls, va de verde.

–(Juls). Nos comparan mucho con Parchís, pero la idea de ir cada una de un color a los conciertos fue a raíz de la portada del disco. A veces es complicado: busca tú un pantalón amarillo, pero al final nuestra estética es muy guay.