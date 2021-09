El ‘periodista’ del siglo XVI a quien intentan asesinar en Salamanca

Tony Gratacós debuta en la literatura con “Nadie lo sabe”, un thriller histórico que ahonda en si Juan Sebastián Elcano, superviviente de la primera vuelta al mundo en 1522, fue un héroe o un villano. Su protagonista Diego de Soto es un cronista (o periodista) del siglo XVI que se detiene en Salamanca, donde sobrevive a un intento de asesinato. La novela ha sido una de las novedades más vendidas este verano en Amazon.

“Diego de Soto”, explica Gratacós, “es un joven estudiante ambicioso formado en Valladolid. Empieza a trabajar para el cronista real de la época Pedro Mártir de Anglería, un personaje histórico que dio a conocer por toda Europa todas las grandes conquistas que estaba realizando Castilla. De Soto tiene la oportunidad de conocer a Elcano. Queda admirado por quien ha conseguido dar la primera vuelta al mundo. Pero a medida que va conociendo detalles de la expedición, se da cuenta de que hay datos que no casan con lo que ha contado Elcano sobre el viaje o sobre la muerte de Magallanes, con sus averiguaciones. En la novela hay una verdad que los grandes poderes quieren ocultar y sospechas de que Elcano ha mentido”. El desenlace de si Elcano es villano o no, está en “Nadie lo sabe”.

El protagonista de Gratacós viaja de Valladolid a Sevilla en 1524. Hablará con los navegantes que sobrevivieron en esta primera vuelta al mundo, con lo que en la narración se producen saltos hacia atrás que trasladan al lector a la expedición y a aquel momento histórico protagonizado por Juan Sebastián Elcano y el portugués Fernando Magallanes. “En Sevilla”, apunta el autor de “Nadie lo sabe”, “Diego de Soto tiene contacto con una versión alternativa de la historia. Cuando regresa de Sevilla a Valladolid, el joven cronista vuelve con una información muy importante. Está siendo perseguido, aunque no lo sabe en ese momento. Hace escala en Salamanca porque está viajando con unos dominicos que se detienen en el convento de San Esteban para dormir (en el edificio anterior al actual, que comenzó a construirse en 1526)”. En Salamanca esa noche el protagonista sufre un intento de confiscarle lo que lleva a Valladolid y también de asesinato. Gratacós recrea la vitalidad de Salamanca en el siglo XVI con sus estudiantes universitarios. El joven cronista se mete “en el típico callejón donde están todos los estudiantes bebiendo y pasándoselo bien”.

Gratacós, que ha trabajado en el mundo audiovisual, se planteó escribir una serie sobre la primera vuelta al mundo con la vista puesta en los 500 años de la efeméride: “Sabía que tenía que tocar la tecla de la conspiración para que resultara algo atractivo para el espectador moderno. Pero no tenía ninguna productora detrás para acudir a una televisión o a una plataforma. Para no tirar todo el trabajo a la basura, empecé a escribir el libro. Nunca miré hacia atrás en lo que había escrito, como Magallanes con su expedición. Avancé hasta el final, lo revisé, se lo di a leer a familiares y conocidos. Y el 13 de marzo de 2020 la mejor agencia literaria de este país me quería representar. Pero tras el confinamiento, el mundo editorial no publicaba autores noveles que no fueran conocidos. Pensé que la novela no se podía quedar en un cajón y me autopubliqué”, resume el autor, que escribirá otra novela con Diego de Soto y Hernán Cortés.