El ocio nocturno cae en picado en Salamanca con la llegada del ‘tardeo’

Si la cara de esta campaña navideña han sido los bares y restaurantes, la cruz la ha representado el ocio nocturno. La irrupción del “tardeo” como momento ideal para las relaciones sociales ha traído consigo la merma de clientes en los locales del ocio nocturno. Jorge Moro puso de manifiesto la preocupación existente en torno a esta situación por la que atraviesa el subsector desde el inicio de la pandemia: “Esta misma semana he estado hablando con socios para ver cómo habían ido las navidades y lo cierto es que es un poco desolador escucharles como cuentan los problemas que tienen”.

Moro piensa que la tendencia del “tardeo” ha venido para quedarse y que hay que dar “una vuela” al ocio nocturno: “Nosotros no estamos a favor de las barras libres y creemos en un consumo responsable del alcohol, pero debemos mejorar y cambiar la oferta de ocio nocturno”. El presidente de la asociación de hostelería reconoció que la semana próxima mantendrá una reunión con el concejal de Turismo, Fernando Castaño, para profundizar en la búsqueda de soluciones, al mismo tiempo que reiteró que la Universidad no les facilita las cosas: “Yo entiendo que los rectores y los decanos tienen que velar porque los alumnos acaben las carreras y se formen, pero que no nos pongan trabas”.

Para Jorge Moro “es una pena” que un ocio nocturno tan popular como el de Salamanca esté en una situación tan crítica como la actual. “Aquí hay unas salas maravillosas, unos lugares con un gran encanto y unos profesionales muy importantes. Hay que sacarle partido a todo ello”.

Ahora llega el momento de estudiar propuestas para revertir la situación y Jorge Moro ya anticipa que una de las alternativas que se van a barajar puede ir encaminada a recuperar la música en directo y los eventos nocturnos en los locales: “Con estas iniciativas se recuperaría una parte del ocio que se ha ido perdiendo poco a poco a lo largo de estos últimos y años y que ha sido seña de identidad, y por otro lado se ayudaría a grupos o a músicos solistas de la provincia que también necesitan un respaldo”.