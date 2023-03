El obrador salmantino que da una oportunidad a la discapacidad

“Mi hermano Aarón tiene síndrome de Down y siempre fui voluntaria de Aviva”

El proyecto comenzó con una bonita amistad entre Santi y Blanca. “Desde muy pequeña estuve muy implicada en la fundación Aviva. Mi hermano Aarón tiene síndrome de Down y yo era voluntaria. Estudié ingeniería y no me gustaba nada y decidí labrarme otro futuro laboral”, comienza explicando la gerente. “Santi era mi compañero de piso y me incitó a emprender. Tuve problemas al principio y él se convirtió en mi socio. Siempre pensé en crear un negocio inclusivo, pero suponía que iba a ser más a largo plazo. Empecé a volar, me arriesgué. Me daba mucha seguridad tener a Santi al mando de las finanzas y de la página web”, asegura Blanca. Desde ese momento, el negocio ha ido sobre ruedas. Todas las personas que trabajan en el obrador presentan diferentes grados de discapacidad. “Fui profesora de cocina de Aviva y vi que había un talento y una capacidad que alucinas. Ahí mi cabeza hizo clic”. Desde entonces solo piensa en otorgar esa oportunidad laboral a todo el que llame a su puerta. A día de hoy, la pastelería es un centro especial de empleo y tiene un convenio con la Fundación Aviva. “Las personas con discapacidad pueden venir al obrador a formarse, a hacer sus prácticas y tener una primera toma de contacto con el mundo de la pastelería”, afirma Blanca.