El nuevo requisito que tendrán que cumplir los chóferes de los nuevos buses urbanos

Los nuevos autobuses no podrán arrancar si antes los conductores no han pasado una prueba negativa de alcohol. Los chóferes tendrán que soplar en un alcoholímetro que no permitirá que entren en funcionamiento, salvo que la prueba dé 0,0. Esta será una de las principales novedades del nuevo contrato de transportes que se dio a conocer ayer en la Comisión de Contratación y que debería aprobarse hoy en el Pleno Municipal.

El nuevo contrato tendrá una duración de diez años y 235 millones de euros que será prestado por la actual concesionaria ‘Salamanca de Transportes’, única empresa que se presentó al concurso. Las líneas generales del futuro transporte urbano de Salamanca irán dirigidas a garantizar la seguridad del viajero con la incorporación de desfibriladores portátiles, sistemas automáticos de extinción de incendios en el motor y sistemas de visión perimetral de 360º para los conductores.

También se pretende mejorar la calidad del wifi actual con la opción de datos ilimitados a máxima velocidad. Además se dotará a los autobuses de sistemas de detección de subida y bajada de viajeros que permitirá informar a través de la aplicación de la ocupación en tiempo real del siguiente autobús.

Otra de las principales novedades tendrá que ver con el medio ambiente y la incorporación de 25 autobuses nuevos que serán 100% eléctricos con la garantía de cero emisiones. De ellos, ocho se destinarán para ampliaciones de servicio y 17 para renovación. En el momento de la incorporación, no habrá propulsión diésel y la flota de 70 autobuses será ecológica: 45 serán de gas natural y 25 eléctricos puros.

Para ello, será necesaria una nueva infraestructura para la recarga de los nuevos vehículos eléctricos. Además se ampliará la capacidad de la estación de recarga de autobuses de gas natural, sumando un nuevo compresor a los dos existentes, para alcanzar un total de 30 posiciones de carga.