El nuevo medallón de la Plaza Mayor, más cerca: estas son las fases de trabajo

El andamio que colocaron este miércoles varios operarios municipales en la Plaza Mayor supone el pistoletazo de salida de un nuevo hito para el ágora: la talla del medallón de Alfonso IX, fundador de la Universidad salmantina. Su ejecución es tan singular, que apenas sigue el procedimiento tradicional de los artistas. Por un lado, se ejecuta sobre una piedra colocada en el monumento hace 269 años, sin tener en cuenta si sus características son apropiadas para la talla. Esto obliga a que los trabajos se ejecuten a pie de obra, en un andamio, rodeado de terrazas y soportando las inclemencias del tiempo.

Por otro lado, dado que la escultura de desarrolla in situ, sobre una piedra del Bien de Interés Cultural, no hay margen para el error porque no habrá piedra de recambio. Son circunstancias de las que es plenamente consciente el autor del nuevo medallón, Óscar César Alvariño Belinchón, que ya tiene todo listo para comenzar en unos días a desbastar el sillar del pabellón de Petrineros, dedicado a los eruditos. Una operación de precisión que conoce muy bien, pues esta será su séptima escultura en la Plaza.

Garantiza que el trabajo lo abordará con “profesionalidad” y explica los pasos para evitar errores. Confiesa que la previsión es clave. “Hay que estudiar la piedra que, en este caso, no es uniforme. Puedes tener una zona buena, regular y mala. También hay que tener en cuenta la porosidad, la resistencia y la cristalización”, relata. Todo esto le lleva a valorar cómo tiene que orientar la herramienta para efectuar el golpe, además de la frecuencia de los mazazos.

El sistema de puntos también es una buena muleta. “Me indica el volumen de los principales puntos de la escayola con la que gané el concurso, indica la profundidad de la piedra y lo que, por decirlo de alguna manera, nos estorba”. Ante la posibilidad del error, es rotundo: “No puede pasar que un mal golpe estropee una parte del medallón. Esto es como si le preguntas a un torero en el patio de cuadrillas qué pasaría si el toro le rompe la femoral y no hay sangre de su grupo en la plaza. No ocurre porque si hubiera una posibilidad remota esa persona no torea esa tarde”. En su caso tampoco ocurrirá, garantiza Alvariño, dispuesto a abordar el trabajo con la misma profesionalidad que en los anteriores medallones, “sintiendo el material y la herramienta, descubriendo la labor con el mayor conocimiento y esmero posible”. Describe que en el proceso los golpes iniciales, los del desbaste, son más violentos. “Cuando te acercas a la figura se abordan con más suavidad y con el mayor esmero posible”. Las herramientas también cambian. “No tienen que ver unas con las otras. Las primeras fases se abordan con utensilios más grandes y las últimas, con unos más precisos. Los primeros se pueden comparar con los de un traumatólogo y los segundos, con los de un neurocirujano por su precisión”. Generalmente hace todo el trabajo de pie para poder girarse y valorar la profundidad, salvo en la fase final, que es más delicada y necesita estar apoyado para tener estabilidad. Trabajar con frío es “horroroso” y con calor también, por eso ha elegido los meses de primavera para sumar el último medallón. “Este es un trabajo extraño, único en el mundo. Es increíble y exclusivo trabajar en un andamio en un monumento BIC. Son muchas horas, te emborrachas de la pieza, pero es una forma de disfrutar de la profesión”.

Las curiosidades

Sistema de puntos

Sistema de puntos, que permite “trasladar” los volúmenes del boceto creado en escayola a la piedra.