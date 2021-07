El nuevo Hospital de Día Onco-Hematológico arranca con retrasos en su primer día

El nuevo Hospital de Día Onco-Hematológico comenzó ayer a prestar sus servicios a decenas de pacientes que acudieron para someterse a tratamientos ambulatorios o para pasar consulta.

En total se habilitaron 20 puestos de tratamiento -de los 36 existentes en el nuevo Hospital- y 15 consultas médicas, que en el primer día trataron de dejar más espacio entre paciente y paciente para medir los tiempos.

El nuevo servicio se estrenó con un ‘atasco’ durante la primera hora de la mañana debido a un problema con el ‘sistema de gestión de colas’ que se utiliza para llamar a los pacientes a través de los monitores. Fuentes hospitalarias explicaron que, por respeto a la privacidad de los pacientes, ya no se recitan los nombres y apellidos por megafonía, sino que se indica un número a través de los monitores para ser llamados de forma discreta.

El servicio, que había sido testado correctamente en los días previos, se ‘cayó’ en la mañana del lunes y hubo que utilizar un plan de contingencia: un grupo de auxiliares de Enfermería se encargaron de intentar identificar de forma discreta -entre todos los que esperaban- a los pacientes que debían pasar a consulta o tratamiento.

Entre los usuarios que estaban citados a primera hora de la mañana para ser atendidos en el nuevo Hospital de Día hubo opiniones de todo tipo. María Pilar, desplazada desde León por un trasplante hematopoyéctico, salía “encantada porque los espacios son muy diferentes, todo está limpio y luminoso”. “Me han hecho pruebas y no tengo queja”, afirmaba antes de emprender el viaje de regreso a su ciudad.

Engracia se mostraba más molesta: “Ha venido mi hermano expresamente desde Madrid porque tenía ciclo a las 10:15 y yo no puedo venir sola, pero me han dicho que tengo que volver por la tarde a recibir el ciclo a pesar de que tengo la analítica bien. No habría pasado nada porque hubieran esperado unos días más para empezar porque en el Clínico siempre ha funcionado fenomenal”.

Policarpo también optaba por celebrar el cambio: “Es cierto que me ha tocado esperar un buen tiempo por un sistema que al parecer se ha caído, pero la sensación de cambio es muy positiva”.

Otro de los condicionantes que contribuyó a generar más sensación de colas es que “al tratarse del primer día en un lugar nuevo, muchos de los pacientes que acudían solos han optado por venir acompañados y orientarse mejor”, consideran desde el Complejo Asistencial.