El nuevo boletín de notas de la ‘ley Celaá’ no llega a tiempo al primer trimestre

En dos semanas los escolares recibirán las notas del primer trimestre. Sobre las calificaciones en los cursos pares, en los que aún se aplica la LOE, no hay dudas. Serán igual que las de hace un año. Pero, ¿cómo será el boletín de 1º, 3º y 5º de Primaria, de 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato, que ya se rigen por la LOMLOE? Pues, a pesar de que no era lo previsto, tampoco sufrirán modificación alguna. Ante la ausencia de un decreto de evaluación de la Consejería de Educación que establezca los cambios que se deben aplicar, varios directores de centros educativos consultados por este periódico aseguran que, dado que en estas fechas aún carecen de las directrices necesarias para saber cómo debe ser el nuevo boletín de notas, optarán por usar el mismo modelo que en años anteriores. “En ausencia de nueva orden, rige la anterior y, como no hay decreto de la Junta que lo regule, utilizaremos el modelo de notas de la LOE”, asegura una de ellas.

Así, aunque con la ‘Ley Celáa’ desaparecen las calificaciones numéricas, todo apunta a que en la práctica y al menos este primer trimestre nada cambiará. De hecho, ante la pregunta de qué modelo deben tomar los centros educativos a la hora de elaborar las notas que se entregarán antes de Navidad a los alumnos de la LOMLOE, fuentes de la Consejería señalan que, “con relación a la evaluación del alumnado en este primer trimestre los centros utilizarán los procedimientos e instrumentos que venían utilizando hasta la fecha, ya que son las decisiones de promoción y titulación, que se toman a final de curso, las que tienen que estar basadas en el grado de adquisición de las competencias clave”. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León defendió que se mantuviesen las notas numéricas al final de las evaluaciones trimestrales tanto en Primaria como Secundaria y, después de que el Gobierno ignorase la enmienda que hizo en ese sentido, parece que no tiene mucha prisa por hacer los cambios que exige la nueva ley.