Notas numéricas, Filosofía en ESO y más Historia. La Junta se desmarca de Sánchez

Castilla y León ha mostrado en numerosas ocasiones durante los últimos meses su disconformidad con el nuevo currículo que ha impulsado el Gobierno de Sánchez . Una de las principales críticas es que la parte estatal ha sido aprobada entre marzo y principios de abril, muy tarde para la Consejería de Educación, ya que acorta el tiempo del que dispone para desarrollar la parte autonómica. Como la entrada en vigor de los currículos está prevista para el próximo curso en los años impares de Primaria, ESO y Bachillerato, Rocío Lucas, la consejera, ha insistido en la necesidad de aplicar una moratoria de un año, petición que no ha sido admitida por el Gobierno.

La Junta todavía no ha publicado la parte del currículo educativo que le corresponde, el 40% del contenido, pero ya ha avanzado una serie de cambios respecto a lo que marca el Ministerio de Educación para adaptar el sistema educativo a la Lomloe, la nueva ley que regula la educación desde diciembre de 2020. Las modificaciones que ha adelantado la Consejería de Educación hacen referencia al mantenimiento de las notas numéricas, la existencia de una optativa sobre Filosofía en Secundaria y un temario más amplio en Historia en Bachillerato , que además se enseñará de forma cronológica en esta etapa y Secundaria.

El próximo año el nuevo currículo comenzará a aplicarse en los cursos impares de Primaria, ESO y Bachillerato

Respecto a los contenidos del currículo, la Junta ha expresado que en la parte que le corresponde intentará subsanar las deficiencias de la parte estatal, con el objetivo de no devaluar la calidad educativa y fomentar la cultura del esfuerzo. Dentro de esta política se incluye la postura de Castilla y León de mantener las notas numéricas al final de las evaluaciones trimestrales tanto en Primaria como Secundaria. El Ministerio aboga por sustituirlas por los clásicos insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, algo con lo que no está de acuerdo la Consejería, ya que considera que un insuficiente no es lo mismo para un alumno que recibir un 1 o un 4.

Otra de las “enmiendas” de Castilla y León será el mantenimiento de una asignatura de Filosofía en 4º de ESO. El Gobierno ha sido muy criticado por incumplir su promesa de aumentar el peso de esta asignatura en Secundaria, déficit que va a cubrir la Junta en su parte del currículo, según ha avanzado.

La Historia también ha generado polémica por los cambios que ha querido introducir el Ministerio de Educación. El departamento dirigido por Pilar Alegría apuesta en Bachillerato por centrarse en los hechos de España a partir de 1812, además de no detallar en Secundaria los hechos históricos que deberán conocer los estudiantes y enseñarla por bloques temáticos, en lugar de cronológicamente. Novedades que la consejera de Educación ha rechazado de plano. “Castilla y León mantendrá las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora, es decir, se estudiará de forma cronológica toda la historia”, ha subrayado Rocío Lucas.