El menú de las personas sin hogar en Nochevieja desde los fogones de Aviva

El punto de unión entre las dos organizaciones es Darío. “Soy voluntario en Cruz Roja y trabajo en Aviva y me parecía una buena manera de que los chicos conocieran la realidad de las personas sin hogar”, detalla. El menú se elabora de forma grupal cumpliendo con todos los criterios sanitarios. El ingrediente de la ilusión lo tienen incorporado cuando conocen las historias de los receptores de sus elaboraciones. Una forma de cerrar el círculo solidario: talleres de cocina para reforzar las capacidades que provocan una sonrisa en los que tratan de recuperarlas.

En la primera parada habla con tres jóvenes árabes que llevan varios días durmiendo en la calle . “Tenían hambre, pero mucha más necesidad de conversación”, reconoce el voluntario. La palabra “gracias” fue la más repetida de la noche. Mucho más que otras veces mientras agradecían el caldo caliente de verduras. “Este no es el de las otras veces. Es nuevo y está muy bueno”, le confesaba uno de los usuarios. En la calle hay personas con problemas de adicciones, trastornos mentales o simplemente golpes de la vida. “Ellos me dicen que se pasan a veces varios días sin que nadie les dirija la palabra. Ni siquiera la gente levanta la cabeza cuando les piden dinero a la puerta del supermercado o de una iglesia”.

Sacrificar la última noche del año para estar con las personas sin hogar supone una oportunidad para Darío de dar calor de conversación a los que no tienen nada. “Tengo 364 noches para estar con mi familia. Me han esperado hasta las 2 que he acabado para brindar conmigo en casa”, reconoce. La página del calendario se gira mientras Darío trata de buscar que mañana haya luz para que las sombras de las personas sin hogar sean menos transparentes.