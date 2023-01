El mensaje de virólogos salmantinos: “China no aumenta el peligro de la covid, pero hay que estar vigilantes”

La apertura de las fronteras chinas ha incrementado el temor a un repunte de los contagios por covid, sin embargo, los prestigiosos virólogos del centro Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre y Ana Fernández-Sesma lanzan un mensaje de tranquilidad.

“No hay un peligro inminente, aunque sí que hay que tener una vigilancia epidemiológica para que se vayan secuenciando todas las variantes o virus que estén apareciendo ahora en China como prevención, por si surgiera algo muy diferente de lo que ha habido hasta ahora, aunque creemos que es muy improbable”, comenta Fernández-Sesma y García-Sastre añade: “En China están sufriendo las consecuencias de la falta de inmunidad, están como nosotros al principio”.

Aunque la situación, a su juicio, no es preocupante, los dos investigadores recomiendan ponerse la cuarta dosis de la vacuna. “Es conveniente que los grupos de riesgo se la pongan porque el virus que ahora circula es bastante distinto al que empezó y está dosis de refuerzo tiene un componente que refleja más el virus que está ahora en circulación”, considera el virólogo.

Ana Fernández-Sesma, vinculada a Béjar, incluso la recomienda a las personas sin riesgo que hace más de seis meses que se infectaron: “Si está disponible, actualizada y no te has infectado en los últimos meses, no veo inconveniente en ponértela, más protegido estarás ante cualquier variante que llegue”.

Respecto a los niños, instan a vacunar a los pequeños que aún no tengan ninguna dosis. Y sobre la variante americana, XBB, los dos expertos coinciden en que parece que no es mucho más transmisible que otras y tampoco muy distinta, por lo que no creen que la enfermdad que produzca vaya a ser más grave.