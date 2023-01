Virólogos alertan de que las restricciones a viajeros en China solo retrasan la llegada de variantes

España denegará la entrada a nacionales de terceros países llegados en vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en China en caso de que no aporten certificado covid digital de la UE o equivalente o pruebas diagnósticas negativas. Así figura en una resolución sobre restricciones en fronteras exteriores aéreas del Ministerio del Interior publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto de países europeos también se ha “blindado” ante la llegada de ciudadanos chinos, sin embargo, los virólogos del Monte Sinaí reconocen que no se puede evitar la llegada de nuevas variantes. “Las restricciones que se ponen a los viajeros pueden retrasar un poco la llegada de estas variante, pero no se puede parar, lo que hay que hacer es actualizar la vacunación y hacer que los antivirales sean más efectivos”, afirma Adolfo García-Sastre.

En este sentido, Ana Fernández-Sesma incide en que cuando las autoridades sanitarias se dan cuenta de que hay un brote, normalmente ya ha salido mucha gente de esa zona porque, recuerda, siempre hay asintomáticos, por lo que insiste en la importancia de seguir manteniendo los sistemas de vigilancia que se pusieron en marcha cuando surgió la covid-19. “Hay posibilidad de que surja una variante, pero lo que tenemos que hacer es monitorizar todo lo que pueda estar llegando de China o de cualquier otro sitio”, hace hincapié la viróloga.

Además, García-Sastre destaca el éxito de los sistemas de control por aguas residuales ya que no requieren hacer muchas secuenciaciones, pero se puede detectar si surge una variante, incluso cuando hay asintomáticos. “Se está haciendo bastante bien en España”, asegura.