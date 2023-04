El mago Yunke: “Siempre digo que en mi magia hay verdad, porque me muestro tal como soy”

Salvador Vicent, o como más comúnmente es conocido este castellonense, Mago Yunke, siempre ha tenido el ‘espíritu de la magia’ en él. Después haber ganado el campeonato mundial de magia que organiza la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) el pasado año 2022 y de muchos años ofreciendo sus mejores trucos encima de los escenarios, llega hoy a Salamanca con su espectáculo ‘Origen’, un ‘show’ lleno de juegos y destinado para que todo tipo de públicos puedan disfrutarlo.

¿En qué consiste exactamente el trabajo de mago?

—Consiste en ilusionar a las personas que van a verte al teatro y en intentar que lo pasen lo mejor posible y hacerles soñar. Que los adultos vuelvan a ser niños y que los niños sueñen cosas imposibles.

¿Cómo es el proceso de preparación para un espectáculo como este que trae a Salamanca?

—Son los años de dedicación. Cuando comencé, ensayaba y probaba mucho los números de magia, ahora lo que busco más son las reacciones y sensaciones del público. En el taller sí que hay un gran trabajo de creatividad, a la hora de inventar los trucos de magia, ya que la magia que se crea allí es una magia de autor. La creación de la magia lleva siempre ‘prueba y error’, y eso conlleva a encerrarte en un taller para construir lo que son los ‘efectos mágicos’.

¿En qué momento supo que quería dedicarse a esto?

—La magia me gusta desde que tengo ocho años. No sé por qué, porque en mi familia no había nadie que fuera artista. Me he dedicado a ello sin buscarlo. Empecé actuando en mi pueblo y en el restaurante de mis padres. De repente, gané un concurso nacional, empezaron a contratarme, hice una gira nacional, gané premios... Profesionalmente, empecé después de realizar el servicio militar, a los 20, con una gira con Arévalo.

¿Cómo se lo tomó su familia?

—El mundo del espectáculo me ha gustado siempre, desde que era pequeño. Yo antes era técnico de sonido, y siempre me ha gustado mucho el mundo de las orquestas. No fue de un día para otro, fue de una manera progresiva. Nunca tuve que decir a mis padres: “Mamá, quiero ser artista”. Al final es una cosa que se dio, con buenos resultados y premios internacionales.

¿Antes de sus espectáculos se pone nervioso?

—Siempre hay un respeto hacia el público. Si no me pusiera nervioso, no me dedicaría a esto. El ‘gusanillo’ siempre está, todavía hay nervios, pero nervios de respeto, significa que lo que estoy haciendo me importa. En el momento en el que no tenga nervios, será que no me importa lo que hago. En ese momento lo dejaré, será que ya no tengo pasión. Los nervios son algo normal, siempre que sean controlados.

¿Tiene algún referente?

—Fuera del mundo de la magia, dos referentes que tengo como artistas que me han impactado, son Elvis Presley y Lola Flores. Son dos personajes con mucha energía, con mucha fuerza y que llegaron lejos gracias a su personalidad. No estudiaron una estrategia de marketing para llegar a donde llegaron. Son artistas que tienen algo especial y que realmente me llenan. Aunque me dedique al ilusionismo, que es trampa y engaño, siempre digo que en mi magia hay mucha verdad, porque me muestro como soy.

¿Cómo se siente al saber que ostenta el título FISM de mejor mago del mundo?

— Ganar un premio FISM es muy complicado. Se celebra cada tres años, así que hasta dentro de dos más lo ostento yo. Todos los que compiten en el mundial están muy cualificados. También te diré que, dentro del mundo del arte, para mí ser mejor que otro es un sinsentido, ya que es algo bastante subjetivo. En este caso tengo yo el título, pero lo importante de esto es que nos esforzamos al máximo para creaciones nuevas y sorprender a los compañeros.

¿Cómo va a salir el público salmantino después de ver su espectáculo?

—Por la experiencia que tengo, creo que van a salir muy ilusionados y contentos, porque al final se van hablando de lo que han visto y la magia tiene eso, que cuando lo ve el adulto, vuelve a sentirse como un niño, como un pequeño ser que se deja engañar y embaucar por la magia, y es fascinante porque muchas veces la gente trae a niños y los que se van sorprendidos son los adultos. La magia que yo hago es para el público familiar, no está destinada para niños ni para adultos, todos participan por igual. La magia que presentamos es muy variada, hay juegos de mucho impacto. Es un ‘show’ muy completo que lleva la experiencia de todo mi recorrido. Por eso se llama ‘Origen’, porque va desde lo primero que creé hasta lo último.