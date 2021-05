El jefe de Hematología del Clínico habla claro: “No puede ser que nuestro servicio tenga menos médicos que hace 15 años”

Sí, decía que éramos el mejor servicio de Castilla y León y una de las ‘empresas’ con mayor personal porque entre todas las categorías hay más de 150 personas, pero es que buena parte de ellos son del IBSAL y deberían ser de Sacyl. Hay un dato objetivo y público: el 37,7% de todos los ensayos clínicos de todos los hospitales de Castilla y León son del servicio de Hematología de Salamanca. Los números están ahí y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Somos referencia en citometría de flujo, en estudios de biología molecular, hemopatías, etc. Referencia para una población de 2,4 millones de habitantes y todo el trabajo de citogenética molecular se hace aquí. También somos referencia de trasplante alogénico y, por supuesto, uno de los ocho centros de toda España que realiza terapias CART.

Haciendo un cálculo sin exagerar, ¿cuántos profesionales más harían falta?

Lo justo sería que los ocho médicos que tenemos por encima de plantilla y que estamos pagando nosotros, fueran de Sacyl. Su actividad no está siendo de investigación, sino asistencial, así que deberían pertenecer a Sacyl. Del mismo modo, las enfermeras del IBSAL, que deberían estar investigando, al final están tratando a pacientes de trasplantes alogénicos, CAR-T, etc. También tendrían que ser personal de Sacyl. Lo mismo con los técnicos de biología molecular, citogenética, etc. Entiendo que no se pueda hacer de golpe, pero al menos que se vea algo. La clave está en acomodar nuestra plantilla a la actividad y cartera de servicios que tenemos.

Cuando se les designó como centro de referencia para las terapias CART se habló de aumentar plantilla.

Dijimos que necesitábamos dos médicos más. Nos pusieron uno y nos lo volvieron a quitar. Pedimos una técnico de criobiología, que no nos han dado; y una de aféresis, que tampoco nos han concedido. Comprendíamos que si la previsión era hacer 30 CAR-T al año no nos lo dieran todo de golpe, pero es que llevamos más de 50 y no acomodan nuestras necesidades a la actividad.

¿Tan caro es lo que piden?

El personal es caro porque la medicina es cara y la excelencia también, pero resulta que los tratamientos de enfermos de mieloma múltiple o de linfoma no Hodgkin cuestan mucho menos en el Clínico de Salamanca que en Burgos, o en el Río Hortega, por ejemplo, pese a que nos derivan los casos más complejos. Son tratamientos muy caros que aquí le pueden salir gratis a Sacyl por nuestros ensayos clínicos, que costean las farmacéuticas.

La duda es: ¿les queda algún recurso más para hacerse oír al margen del pataleo?

Supongo que no. En otras provincia se está animando a que hagan trasplante alogénico y aquí nos racanean. Los datos dicen que por cada trasplante alogénico que se hace en Valladolid aquí realizamos nueve. El pasado año fueron 90 frente a 10. Pasar a convertirnos en un hospital realmente correspondiente para 330.000 habitantes lo podemos hacer de un día para otro. Es cuestión de dejar de hacer cosas, pero nadie quiere eso.

Y dejar de ser el segundo mejor servicio de España.

Algún alto cargo nos dice que no creen en los ranking, salvo en los deportivos. Yo entiendo que no creas en que yo esté entre los 100 mejores médicos del país según la lista Forbes. Entiendo que no creas que lleve cuatro años seguidos ahí porque ni yo mismo sé por qué estoy allí, pero nadie puede poner en duda que somos la primera unidad de trasplante según la Organización Nacional. Somos los primeros, y eso no es cuestionable.