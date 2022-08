El intenso calor regresa a Salamanca con temperaturas de hasta 37 grados

El intenso calor persiste en la provincia de Salamanca, donde el sur seguirá este martes en aviso amarillo por altas temperaturas por segundo día consecutivo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso ante la previsión de que en esta zona se alcancen los 37 grados entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Por otro lado, los meteorólogos prevén que la capital alcance como máximo 35 grados hoy martes, con mínimas que no bajarán de 17. Además, volverán las noches tropicales a la capital, dado que el miércoles el termómetro no bajará de 20 grados. La situación se suaviza levemente desde el jueves, con un descenso de las temperaturas de dos grados, tanto de las máximas como de las mínimas. Aunque a más largo plazo la fiabilidad de las previsiones baja, la Agencia Estatal apenas espera cambios en la situación meteorológica en la ciudad hasta el próximo domingo, aunque por el momento no ha activado avisos por altas temperaturas.

A nivel nacional, la última semana de agosto ha comenzado con numerosos avisos de nivel amarillo y nivel naranja debido al calor, con temperaturas en torno a los 35-40ºC en el interior sur peninsular pero, como ha advertido AEMET, a partir de este martes y especialmente el jueves “se producirá un descenso generalizado de las temperaturas y un crecimiento de la inestabilidad por lo general”, que traerá consigo lluvias y tormentas que perdurarán hasta el fin de semana.

En concreto, la AEMET ha resaltado que este martes comenzará “una progresiva inestabilidad” de la mano de numerosas tormentas en el Sistema Central e Ibérico, que podrán extenderse el miércoles a zonas del norte, centro y este peninsular y podrían ser localmente fuertes en el tercio norte. En cualquier caso, ayer aún hubo temperaturas altas en el interior sur peninsular. De hecho, hay numerosos avisos de nivel amarillo activado en esas zonas al superar los 34-38ºC, según las zonas.