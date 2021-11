El ingeniero salmantino que inventó la Vespino

Lleva discreta y apaciblemente su vida de jubilado, veintitrés años ya. A sus 87 años confiesa que el estómago le da algunos problemas, pero conserva una memoria privilegiada. Pocos de sus vecinos en su barrio del centro de Madrid sabrán, y menos aún sus paisanos de Salamanca, que Vicente Carranza inventó el ciclomotor que revolucionó la movilidad de los españoles. La moto española más popular de nuestra historia. Desde el primer modelo en 1968 hasta el último en el año 2000 llegaron a fabricarse cerca de 1.800.000 unidades, cifras que envidiaban muchas otras marcas internacionales de la competencia. Diseñado por el ingeniero salmantino y construida en Madrid, el Vespino llegó en el momento adecuado para motorizar a varias generaciones de jóvenes y convertirse en uno de los iconos del siglo XX. La aportación de Vicente tiene unos antecedentes. En la Europa de la posguerra, la moto Vespa ideada por el ingeniero itailano Corradino D’Ascanio triunfaba desde 1946 como medio de transporte individual, práctico, robusto y barato. La producción original de la planta de Piaggio en Pontedera (Italia) pronto se ramificó por varios países y llegó a España con la factoría Moto Vespa en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid. La fábrica levantada en el número 6 de la calle Julián Camarillo empezó a producirlas en 1953. Pero una década después, el escenario había cambiado. Las clases medias tenían mas poder adquisitivo, y el ‘boom’ del popular Seat 600 ganaba terreno a las Vespas. La empresa italiana contraatacó con la mejorada Vespa 50, pero las firmas nacionales que ya comercializaban los primeros ciclomotores, que no requerían carné de conducir ni matriculación, hicieron lo propio promoviendo ante el Ministerio de Industria un cambio de reglamentación del sector para proteger la producción nacional. El nuevo reglamento imponía el montaje de pedales practicables, establecía una velocidad máxima de 40 km/h y un peso no superior a los 55 kg. La Vespa 50 no podía adaptarse a las nuevas normas. Sus días estaban contados en España. Y había que hacer algo.

El joven ingeniero

Pocos años antes de que John Lennon aprovechase su rodaje en Almería de “Cómo gané la guerra” para componer “Strawberry Fields Forever”, un joven profesor salmantino impartía clase en Vélez Rubio, al norte de la provincia. Nacido en San Felices de los Gallegos en 1934, fue enviado a estudiar interno a Ciudad Rodrigo, donde la posguerra fue dura. “Apenas había comida. Mis padres me hacían llegar cada semana una hogaza de pan y embutido con las mudas limpias que me enviaban cada semana”, cuenta Vicente. Tras un intento frustrado de iniciar la carrera militar, llegarían los estudios en la Escuela de Ingeniería de Béjar y las primeras diversiones, cuando se escapaba de la residencia para ver a las animadoras que actuaban en el bar debajo del Casino o se colaba en las bodas “para bailar” con sus inseparables amigos José Luis García, Emilio Prieto, Benjamín Corral y Aniceto Sarmiento. “No es que fuera buen estudiante, pero sí fui responsable y no perdí ningún curso”, recuerda. En la ciudad textil conoció a Domi, la bejarana con la que se casó y con la que hasta hoy ha compartido sus días. Pero acabaron los estudios. Era el momento de volar. En San Felices no había futuro, así que Vicente y sus amigos se apuntaron a un curso de automóviles en Madrid. Una de las personas con las que tomaba café y jugaba al mus en un bar era el jefe de Producción de Moto Vespa quien poco después le daría la oportunidad de hacer historia. Antes, una etapa docente de dos años como profesor tras sacar la cátedra del Ciclo de Formación Manual en Almería.



La creación