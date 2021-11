El Hospital sopesa aprovechar el Virgen Vega para aligerar las listas de espera

La dirección del Hospital de Salamanca tiene en mente aprovechar los ‘abandonados’ quirófanos del Virgen de la Vega con el fin de poder darle un empujón a las listas de espera quirúrgicas, que durante el último trimestre han experimentado un notable ascenso: más de 8.000 pacientes aguardando a ser operados y una demora media de 194 días para ser finalmente intervenido.

Dado que el Virgen de la Vega está en pleno proceso de desmantelar todas las zonas de hospitalización y convertir las habitaciones en consultas, si se reabren los quirófanos tendría que ser para operaciones en las que no haga falta ingresar al enfermo ni tampoco requieran tener detrás un soporte de UCI. Es decir, cirugías menores, curas o cirugía mayor ambulatoria.

Lo cierto es que el cierre de los quirófanos del Vega no ha sido total, ni siquiera durante el traslado al nuevo edificio. Desde hace semanas se han venido realizando con normalidad algunas intervenciones de Oftalmología para intervenir cataratas y problema similares.

Fuentes hospitalarias recalcan que la ‘baza’ de operar en el Virgen de la Vega no es una ocurrencia espontánea con motivo del crecimiento de las listas de espera. Desde el primer día en el que se empezó a planificar el traslado al nuevo edificio se contemplaba la posibilidad de sacar provecho a las instalaciones del Virgen de la Vega, puesto que es el edificio que va a seguir funcionando durante varios años, mientras que se derriba el Clínico y se levanta un nuevo bloque de consultas.

Lo que no está claro -apuntan- es cómo desarrollar este aprovechamiento de las salas de cirugía si tan siquiera se llegará a poner en marcha, aunque los pasos que se están dando van encaminados a exprimir al máximo los recursos del Complejo Asistencial

Las cirugías ambulatorias en el viejo hospital es una información que ya le ha llegado a determinados servicios quirúrgicos, a los equipos de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) o al personal de Anestesiología, que son los más afectados.

“En cualquier caso se estaría hablando de intervenciones sencillas de Dermatología, Oftalmología, quizás algo de Ginecología... Todo dependiendo de en qué planta estén las consultas de cada especialidad y su cercanía con salas de curas o cirugía”, indican desde el Complejo Asistencial.

La idea de jugar con la opción del Vega se sustenta en la certeza de que durante el traslado habría una disminución de la actividad quirúrgica y sería necesario compensarla de alguna manera.

El equipo de dirección del Hospital de Salamanca también recalca que esta posibilidad no se reduce a una cuestión de sumar quirófanos, dado que los problemas de las listas de espera no se ciñen a la falta de espacios para operar, sino que la solución pasa por un mejor aprovechamiento de lo que existe y, por supuesto, con tener el personal suficiente para aprovecharlos, porque no siempre hay profesionales suficientes para tener activos todos los quirófanos a la vez.