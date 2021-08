El Hospital de Salamanca tiene que reabrir una segunda unidad covid meses después

El Hospital de Salamanca ha tenido que abrir una nueva unidad covid para afrontar el incremento de ingresos producido durante los últimos días y que eleva el número de enfermos ingresados hasta 27.

Se trata de una reescalada ‘suave’, pero que parecía olvidada desde el 14 de mayo, cuando el número de pacientes permitía tener una única unidad covid.

Las cifras son perfectamente manejables -reconocen los profesionales- pero ponen sobre aviso de un momento delicado: un aumento de los ingresos en vísperas de las Ferias y Fiestas de Salamanca, a las puertas del regreso de los jóvenes a las aulas y, más adelante, del retorno de la comunidad universitaria a Salamanca.

Como es habitual, no hay correlación inmediata entre tendencia de casos y de ingresos -suele haber semanas de diferencia- pues el lunes descendieron notablemente los contagios en la provincia, pero los pacientes que acaban en el Hospital siguen en aumento.

Con los pacientes que han llegado por la vía de Urgencias durante el fin de semana se ha superado la capacidad existente en la planta baja izquierda del Clínico, que era la única unidad covid que ha estado funcionado a lo largo del verano.

El balance del fin de semana son 11 enfermos ingresados y 7 altas. Demasiado para esa planta baja que ahora mismo está llena.

Los responsables del Hospital ya tenían todo listo desde hace días para empezar a albergar enfermos en la sexta planta izquierda del Clínico, donde se ubican también las habitaciones de presión negativa: estancias con un sistema especial para que los patógenos que expulsan los enfermos infecciosos no salgan de la habitación y no contagien a personas del entorno. No ha sido suficiente con esas habitaciones, dado que fue necesario hacer espacio para siete personas en el área de Medicina Interna.

Fuentes hospitalarias detallan que el rango de edades de las personas ingresadas en planta va desde los 32 años del más joven a los 94 años del más anciano. La edad media de esos 27 pacientes ha aumentado ligeramente en los últimos días y se sitúa en 74 años, por lo que la estadística confirma que la edad sigue siendo un factor de riesgo determinante.