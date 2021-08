El hospital de Salamanca confirma la eficacia de la heparina para ingresados por covid

El Hospital de Salamanca ha participado en un enorme estudio mundial que, a partir de ahora, podría cambiar la forma en la que se trata a los pacientes covid que ingresan en planta.

La principal conclusión de este trabajo es que los enfermos a los que se les administran dosis de heparina (anticoagulante) superiores a las habituales tienen menos riesgo de sufrir daños en los órganos, de necesitar ventilación mecánica y se recuperan más rápido. En definitiva, tienen mejor pronóstico.

Este estudio acaba de ser publicado por la revista The New England Journal of Medicine y tan pronto como ha salido a la luz ha generado que muchos hospitales de todo el planeta se planteen modificar sus protocolos para, en lo sucesivo, utilizar estas dosis superiores de heparina con los pacientes covid que ingresan en planta, no con los de UCI.

Dentro de España solo hay tres hospitales que han participado en el estudio: Salamanca, Santiago de Compostela y La Paz. A su vez, en el Hospital de Salamanca han sido los servicios de Medicina Interna y Cardiología quienes han aportado varias decenas de pacientes a los resultados globales: mas de 2.200 personas contagiadas y tratadas en centros hospitalarios de Estados Unidos, Asia, Australia, Europa y tres ciudades españolas.

El investigador principal en Salamanca, Miguel Marcos, destaca que uno de los aspectos más novedosos de este estudio es que la heparina ha pasado de ser un tratamiento preventivo que se le administra a todos los pacientes que ingresan con neumonía para evitar trombos y ahora se enfoca como un producto terapéutica que va más allá de los trombos: “Este virus produce inflamación en todo el cuerpo, también en los vasos sanguíneos. Eso produce pequeños trombos que se asocian a daños en órganos, pero al subir la dosis de esta medicación hay menos riesgo de daños en órganos, de que falle el riñón, por ejemplo, y en consecuencia, menor mortalidad”.

Las variables que se han tenido en cuenta para medir la eficacia de esta nueva forma de tratar a los pacientes han sido también muy amplias. Desde la mortalidad hasta la cantidad de pacientes que terminaban necesitando ser intubados. Muchos baremos para concluir que, en efecto, el tratamiento es innegablemente positivo.

Para alcanzar estas conclusiones se han evaluado los resultados de cientos de pacientes y de cualquier parte del mundo. “Al ser tantos pacientes y de tantos hospitales, se evitan muchos sesgos”, destaca el doctor Marcos, quien entiende lógico que muchos hospitales empiecen a reformular sus protocolos con los nuevos pacientes que ingresen en planta.

“Nosotros todavía no hemos modificado nuestro protocolo, pero parece muy probable que este estudio modifique el tratamiento de los pacientes covid, siempre integrando los resultados de este estudio con otros que han aparecido, y teniendo en cuenta que en los pacientes más graves o críticos no se ha comprobado el beneficio de una dosis elevada de heparina, que podría ser hasta perjudicial”, apunta el internista del Complejo Asistencial de Salamanca.