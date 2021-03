La media de edad de los ancianos que sufrieron esas fracturas ascendió hasta los 87 años y aunque una parte importante de ellos eran positivos en covid, el Hospital decidió que había que operar a todos, independientemente de que sus esperanzas de vida eran cortas. “Puede haber gente que opine que no merece la pena operar a una persona tan mayor y que, además, tiene neumonía por covid, pero es una cuestión de humanidad. Es cierto que el covid disparó la mortalidad entre los operados de cadera, pero no es lo mismo morir operado que morir con muchísimo dolor por una cadera rota”, destaca el jefe de Traumatologia, Juan Blanco.

Las fracturas durante el confinamiento más severo no bajaron en Salamanca respecto a los años anteriores a la pandemia

Desde el servicio de Traumatología intentaron estudiar las causas por las que las caídas y roturas de cadera no bajaron durante el confinamiento, pero no se ha hallado una razón clara. “Posiblemente, el no poder salir a la calle para caminar un poco ha debilitado a los ancianos, porque las caídas son casi siempre en el ámbito doméstico: en casa o en las residencias”, apunta. No en vano, la media de edad de los pacientes que se rompieron la cadera durante ese periodo ascendió hasta los 87 años.

La peculiaridad que permitió a Salamanca marcar diferencia fue la creación de un doble circuito covid y no covid. “La dirección del Hospital separó los dos edificios y habilitó quirófanos dedicados exclusivamente a los pacientes covid”, explica el doctor Blanco.

Esta buena organización, sumado a que se cancelaron toda las cirugías programadas no urgentes, permitieron focalizar todos los esfuerzos de los especialistas en las cirugías urgentes, lo que se tradujo en un tiempo de respuesta espectacular. “Hemos tardado solo 2,5 días en operar a los pacientes positivos, cuando la media nacional antes de la pandemia era de 3 días. Desde que entran por Urgencias hasta que se les opera pasan solo 2,5 días y eso es un indicador de calidad reconocido por la OMS”, apuntan.

Entre el ingreso y la cirugía hay que realizar también una PCR para determinar en cuál de los dos edificios se les ingresa (Clínico para los positivos y Virgen de la Vega para los negativos), pero “contar con un quirófano exclusivo para enfermos covid fue determinante para esta rapidez”, aplaude el traumatólogo jefe del Complejo Asistencial.