El Hospital batirá récord de facturas a terceros: 5 millones de euros

La Ley General de Sanidad establece ocho grandes grupos de situaciones o pacientes a los que los hospitales deben exigir el pago de la atención sanitaria y que cada año dejan en el Complejo Asistencial de Salamanca varios millones de euros, aunque hay un importante porcentaje de servicios que se prestan, pero no se consiguen cobrar nunca.

El Sistema Nacional de Salud español especifica que la sanidad es universal, por lo que todo paciente que acuda a un hospital público debería ser atendido. Posteriormente, ya se aclararía si tiene tarjeta de Sacyl o si, por el contrario, cuenta con algún seguro privado, seguro de accidente, es mutualista o se trata de un extranjero que no tiene ningún tipo de cobertura médica y debería pagar la asistencia de su propio bolsillo.

De todas las posibles causas por las que el Hospital de Salamanca se vería obligado a emitir una factura, la más común es la de los accidentes de tráfico. Puede ser una atención en Urgencias después de un siniestro, una operación por las lesiones causadas tras un atropello, etc.

Los pacientes que acuden al Hospital de Salamanca sin estar asegurados por Sacyl deben presentar un justificante de su seguro para poder emitirles una factura a quien corresponda. En el caso de no contar con ningún tipo de seguro -o no portar en ese momento un justificante en el que figuren los datos necesarios- la factura se le envía al domicilio del propio paciente, pero no se le cobra en el momento.

Si en el plazo de seis meses no ha pagado, se le envía otra reclamación para recodarle la deuda. En el supuesto de que pasen otros tres meses y siga sin abonar la factura, el caso pasaría a la vía ejecutiva, de modo que el juzgado podría embargar tanto las cuentas como la nómina del ‘enfermo moroso’ y entonces cambiaría la situación: ahora es el deudor el que debe preocuparse de reclamar para levantar los embargos.