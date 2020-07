El temor a que el Gobierno de Pedro Sánchez elimine el trenhotel Lusitania, que conecta Madrid con Lisboa a través de Salamanca, no es nuevo. El pasado mayo en el plan de “desescalada” que Renfe planteó para restablecer los servicio ferroviarios suspendidos por el Estado de Alarma no figuraba esta conexión con Portugal, única conexión internacional de Salamanca por tren, ya que su rentabilidad es baja, salvo en verano o en las épocas festivas, como Navidad. Varios sindicatos rechazaron en ese momento su supresión y Renfe dejó clara su intención de no recuperarlo a corto plazo, y su futuro quedó en el aire. Ahora, los diputados nacionales del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, vuelven a alertar sobre su posible desaparición ante la respuesta que han recibido del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A su pregunta sobre el trenhotel formulada el pasado 4 de junio, le responde que “la recuperación de los servicios comerciales deberá tener en cuenta, por un lado, que no se pierda la conectividad y, por tanto, que la ciudadanía tenga siempre una alternativa de movilidad”, pero también supedita la reactivación de los servicios comerciales, como el Lusitania, a que resulten “financieramente sostenibles”, en definitiva, rentables económicamente.