El Gobierno sube las becas, pero sigue sin agilizar el pago

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo real decreto que regulará las becas para estudiantes el próximo curso 2023-24. Como avanzó el presidente Pedro Sánchez el pasado sábado en un acto político, la ayuda por residencia se incrementará en 900 euros, de manera que los universitarios beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Educación que vivan fuera del lugar donde cursan sus estudios recibirán 2.500 euros.

La medida beneficiará a más de 4.400 alumnos de la Universidad de Salamanca —4.075 de grado y 347 de máster—, de acuerdo al número de becarios que han recibido la ayuda de residencia en el curso 2022-23. Asimismo, el Servicio de Becas de la Universidad de Salamanca calcula que, de mantenerse el número de beneficiarios, los becarios del Estudio salmantino recibirán unos 4 millones de euros más por este concepto.

Lo que no fija el nuevo decreto es cuándo cobrarán las ayudas los universitarios. Sí que, al igual que en el curso actual, la norma mantiene el adelanto del plazo de solicitud cuatro meses. Los datos reflejan que la medida duplicó el trabajo de los servicios de becas de las instituciones académicas, sin embargo, no surtió efecto en cuanto al adelanto de los pagos pues, como denunció este periódico, en enero solo el 9,60% de los estudiantes de la Universidad de Salamanca beneficiarios de las ayudas había cobrado la totalidad de la beca. En concreto, a fecha de 26 de enero solo 606 alumnos de un total de 6.819 beneficiarios había ingresado el abono total de su ayuda, cifra ligeramente superior a la del curso anterior, cuando fue el 8,5%.

El Gobierno insistió en un adelanto de los plazos para que el alumnado sepa con antelación si son beneficiarios de las ayudas. Nada más lejos de la realidad. En el curso 2022-23, cerca de dos meses después de iniciar las clases, los estudiantes no sabían aún si iban a recibir la beca. No fue hasta diciembre cuando comenzaron a recibir las notificaciones y los primeros pagos, de manera que los periodos fueron prácticamente los mismos que en el curso anterior, cuando la solicitud de las becas se produjo cuatro meses después.

Asimismo, hasta el mes de febrero el Ministerio de Educación no ha empezado a pagar la primera parte de la cuantía variable —aunque de momento no todos los alumnos han recibido esa partida— y en marzo tiene previsto llevar a cabo el segundo pago. Por lo tanto, hasta seis meses después de haber comenzado el curso, los universitarios no cobrarán la beca por completo, y lo que es más grave, a solo tres meses de la finalización de las clases la mayoría de los alumnos desconoce cuál será el dinero que recibirá en total, pues las cuantías variables dependen del dinero que disponga el Ministerio de Educación después de repartir todas las ayudas fijas.

El retraso en el pago de las becas es uno de los graves problemas de la política de ayudas al estudio del Gobierno junto al reintegro de las ayudas al que se ven obligados algunos alumnos meses después de haber acabado el curso. En concreto, 344 estudiantes de la Universidad de Salamanca tendrán que devolver más de un millón de euros correspondiente al importe de las ayudas que recibieron del Ministerio de Educación el pasado curso 2021-22 por no haber aprobado el porcentaje de créditos establecido en el decreto.

Es una cifra récord, superior incluso a la del primer año en el que se llevó a cabo esta medida que “ahoga” a las familias, pues supone una doble penalización, ya que el estudiante se queda sin beca y a la vez tiene que devolver el importe de la ayuda de renta, residencia y otras.

Por otra parte, el real decreto incluye como novedad un subsidio universal para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de 400 euros. Hasta que no se publique el decreto con los detalles, la Universidad de Salamanca desconoce el número de beneficiarios.