El futuro hospital La Paz de Madrid tiene sello salmantino

Los dos arquitectos salmantinos fueron los ganadores del concurso para la construcción del Hospital de Salamanca, aunque posteriormente no se les adjudicó la dirección de la obra. “Nosotros hicimos el proyecto inicial del Hospital, pero no el desarrollo y la obra. Sobre ese proyecto inicial luego fueron introduciendo modificaciones y ya no lo hemos seguido muy de cerca. El concurso lo ganamos en 2006 y todavía no se ha terminado. Estos proyectos son costosos porque hay que desarrollarlos mientras mantienes el hospital en funcionamiento”.

La arquitectura de hospitales se ha convertido en una especialidad propiamente dicha dentro del sector y los dos salmantinos se han convertido un referente indiscutible a nivel nacional: “Es una rama de la arquitectura muy exigente porque te obliga a entender el funcionamiento de los hospitales, las normativas... Con La Paz hemos querido favorecer la comodidad del paciente, los familiares y los profesionales. Se procura que la gente esté contenta y que predomine el confort porque es casi como una ciudad. Este hospital estará pegando a las cuatro torres de la Castellana. Es un emplazamiento urbano y en el eje más importante de la ciudad junto a otros edificios emblemáticos que vertebran Madrid. Va a ser, junto con la construcción del nuevo Santiago Bernabéu, el colofón de la Castellana”. El nuevo estadio del Real Madrid tendrá un coste inferior -más de 400 millones de euros- pero va a compartir con La Paz el protagonismo de ser una de las obras más vanguardistas de la céntrica avenida madrileña.

Un edificio central de 19 alturas. Un segundo edificio de 15 para el Materno-Infantil. Fachadas acristaladas, la inconfundible torre de La Paz y 1.150 habitaciones ideadas para ser individuales, pero que si tuvieran que ‘doblar’ dispararían la capacidad por encima de las 2.000 camas.