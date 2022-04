El freno a la revitalización de las riberas del Tormes

Sólo uno de los proyectos integrados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible Tormes+, que cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros cofinanciados por el Ayuntamiento y fondos FEDER de la Unión Europea, aún no está ejecutado, en marcha o en periodo de contratación. Se trata de la rehabilitación de la antigua Fábrica de la Luz, a cuya ejecución el Ayuntamiento acaba de renunciar tras los desencuentros con la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero la lenta “maquinaria” del organismo de cuenca ha ralentizado otras intervenciones vinculadas a este plan para regenerar e impulsar social y económicamente las riberas. Uno de los proyectos estrella de esta iniciativa, el corredor verde de 28 hectáreas que se creará por ambas márgenes del río desde Salas Bajas hasta El Marín y Buenos Aires no se ha podido licitar hasta hace una semana. El motivo es que la autorización de la CHD para ejecutar las obras que fue solicitada hace más de un año no ha llegado hasta el pasado febrero, según fuentes municipales. Después del retraso en la obtención del visto bueno del organismo de cuenca, la administración local no puede perder ni un minuto si no quiere perder los fondos europeos asociados a esta intervención, en la que se invertirán dos millones de euros. Se necesitan doce meses para ejecutar los trabajos y el Consistorio tiene de límite el 31 de diciembre de 2023 para concluir y certificar la obra.

Una situación similar se ha vivido con la construcción del aljibe que el Consistorio construirá para captar y bombear agua del Tormes y emplearla en el riesgo de los 600 huertos urbanos de la margen izquierda, así como otras zonas próximas. Hasta hace un mes, la administración local no ha contando con los parabienes de la Confederación para emprender la construcción del aljibe y de la planta fotovoltáica que le proporcionará suministro eléctrico.

Ya abierta al público, la nueva pasarela peatonal y ciclista que conecta Huerta Otea con Tejares también sufrió un retraso de medio año en su ejecución por una restricción que, según un informe municipal, la CHD comunicó cuando las obras ya estaban autorizadas y adjudicadas. Los 11 meses que iba a durar la obra, finalmente fueron 17. Y es que, cuando estaba a punto de comenzar, el organismo dependiente de Transición Ecológica matizó que los trabajos en el cauce debían limitarse “al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre”, la misma limitación que está demorando otra de las pasarelas que se está rehabilitando en Tejares.