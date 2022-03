El fin de los aislamientos por covid convence con ‘peros’ a los sanitarios

La última actualización de la estrategia nacional frente al covid estipula que los infectados con síntomas leves no tendrán que hacer aislamiento en casa. Además, la realización de test diagnósticos se intentará limitar a las personas mayores de 60 años y colectivos vulnerables.

En un principio la noticia generó división entre los sanitarios, pero la publicación del texto completo empieza a convencer a los profesionales, aunque añadiendo algunos ‘peros’. El sector más favorable a empezar a normalizar la situación y tratar el covid como una enfermedad más se ubica en Atención Primaria, que ha llevado la mayor parte del peso de la pandemia en forma de consultas, diagnósticos, cribados, bajas laborales, etc. Por su parte, los profesionales del ámbito hospitalario entienden la estrategia, aunque añaden algunos matices.

El profesor de la Universidad y médico internista del Hospital, Miguel Marcos, considera que el texto está “bien planteado”, en tanto que sigue hablando de utilizar mascarillas y hace énfasis en proteger a la población vulnerable. “Es preciso mantener la precaución en relación con los pacientes vulnerables”, insiste, pero no oculta su temor a que “cuando se levanten la barreras” el nuevo escenario se convierta en una autopista para el Sars-Cov2. Otros profesionales del ámbito hospitalario aún defienden “hacer un aislamiento ante cualquier infección respiratoria”.

El médico preventivista Ignacio Rosell -presidente del comité de expertos que asesora a la Junta- plantea sus dudas sobre cuándo entrará en vigor la nueva normativa. Desde Moncloa se afirmó que se aplicará “a partir del lunes 28 de marzo”. Sin embargo, el texto publicado por el Ministerio de Sanidad dice algo diferente: “La transición a esta estrategia se realizará cuando todos los indicadores de servicios asistenciales se encuentren en nivel de riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las comunidades, y dichos indicadores mantengan una tendencia descendente durante al menos dos semanas en las CCAA necesarias para cubrir al menos el 80% de la población”.

Lo cierto es que con los nuevos baremos del semáforo, España ya estaría en nivel bajo tanto de ocupación en planta (ocupación de 2% a 5%) como en UCI (ocupación del 5% al 10%). La Consejería de Sanidad despejó las dudas y este jueves hizo llegar una circular a todos los trabajadores para dejar claro que las nuevas normas empiezan a funcionar este lunes.

Pese a la circular, varios médicos de familia consultados por este diario consideran que aunque supondría librarse de una importante carga de trabajo, se seguirán haciendo test “a cualquier persona que tenga síntomas compatibles con el covid porque saber si está infectado es tan importante para ellos como para nosotros”. “Salvo que Sanidad deje de enviar test a los centros de salud, que sería impensable”, puntualizan.

Pablo Baz, médico representante de Semergen, asume que la situación se vaya normalizando, pero pone el acento en “el mantenimiento de la mascarilla en interiores, así como del resto de medidas de precaución hasta que la situación esté más o menos controlada”.

El facultativo del Miguel Armijo, Lucas Fernández, aplaude la decisión de la última estrategia y explica: “El Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta siempre ha sido la referencia, aunque cada país hizo que lo que le dio la gana, y ya apostaba inicialmente por un aislamiento de solo cinco días y con doble macarilla, pero no un aislamiento estricto”, que está más en la lína de la nueva decisión y añade: “El 99% de los pacientes covid que estamos viendo son gente con tos y mocos”, lo que ya no justifica “bloquear el sistema sanitario, bloquear a las empresas y obligar a la gente hacer aislamientos que no suponen nada positivo, salvo que mañana surja algo nuevo, pero es que no podemos estar pensando en mañana”.