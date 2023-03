El fiasco de las ayudas del gas: las comunidades desisten de solicitarlas

“Todos los hogares con calefacción con gas podrán contar con precios reducidos con vistas al invierno. La factura de la calefacción de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias podrá bajar un 50% con una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) de ahorro vecinal”. Fue el anuncio que el pasado octubre hizo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras aprobarse en Consejo de Ministros el real decreto que la regula. Lo cierto es que, por el momento, son escasas las comunidades de propietarios que han optado por esta fórmula. Fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, confirmaron a este periódico que, hasta hace un mes —últimos datos disponibles—, se habrían acogido a ella poco más de 4.000 comunidades repartidas por toda España. No dispone, aseguran, de los datos por provincias, pero ante estas cifras está claro que la medida no ha triunfado en Salamanca tampoco, donde son unos 6.300 los bloques residenciales con caldera de gas que podían adherirse a ella. Lo confirma el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández. “Por el intercambio de información con los compañeros, no ha habido una inclinación especial a estas ayudas”. En la misma línea, se pronuncian asesorías consultadas por este periódico, que llegan a apuntar que la medida puede haber calado en una de cada cincuenta comunidades que tenían opción de solicitarla.

¿Es la falta de conocimiento sobre esta nueva tarifa lo que ha hecho que las solicitudes de adhesión sean tan escasas? Los administradores de fincas lo niegan. Aseguran que en la mayoría de las reuniones de comunidades de propietarios que se han celebrado se les ha informado específicamente de la TUR de ahorro vecinal. “No es un problema de comunicación. Eso es echar la culpa a los que estamos en medio”, recalca Hernández. “Lo cierto es que el precio indexado —aquel con el que se pagan los kilovatios hora al mismo precio al que se encuentren en el mercado mayorista en ese momento— ha sido tan interesante o incluso más que la medida regulada por el Gobierno”, añade. “El Ministerio lo que ha querido es imponer unos reguladores de coste independientemente de que supongan un ahorro o no al ciudadano”, señala el presidente del Colegio de Administradores de Fincas.

Además de estar al corriente de los pagos con su actual comercializadora, a las comunidades de vecinos que quieran beneficiarte de esta Tarifa de Último Recurso se les exige “disponer a 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes”. Esta condición implica en muchos casos colocar medidores en todos los radiadores de cada casa —así ocurre en aquellos edificios en los que las canalizaciones están diseñadas en vertical y no tienen una única entrada a cada domicilio—. Además, dado que es necesario hacer mediciones periódicas para conocer el gasto de cada vecino también se hace necesario contratar a una empresa para que las realice. La conclusión a la que han llegado los propietarios de muchas comunidades es que la inversión que deben realizar para ahorrarse hasta el 50% de la factura no les resulta rentable teniendo en cuenta los actuales precios del mercado libre, explican los administradores de fincas. Además, muchas comunidades han entendido que el gasto que van a realizar no llegarán a amortizarlo salvo que los elevados precios del gas se mantuviesen durante muchos años. Por ello, en la mayoría de las asambleas vecinales, ya sea por estos motivos o por falta de acuerdo entre sus vecinos, se ha descartado solicitar a la correspondiente comercializadora del gas esta tarifa que el Gobierno aprobó el pasado 18 de octubre. “Cuando no hay demanda de una medida que a priori parece beneficiosa es porque los requisitos son más gravosos que las ventajas”, deja claro el máximo representante del Colegio de Administradores de Fincas.