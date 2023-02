El ‘fevemocho’ salmantino: dos años de retraso por la electrificación y sin contraprestación

Ante el escándalo del “fevemocho”, con los trenes encargados para Asturias y Cantabria con un ancho métrico que no les permitía pasar por algunos túneles e infraestructuras de la zona, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha tratado de acallar la polémica extendiendo la gratuidad de las cercanías ferroviarias en ambas regiones hasta que los nuevos convoyes estén listos, lo que ocurrirá, como muy pronto, en el primer semestre de 2026. El retraso que se prevé en la incorporación de los nuevos trenes es de dos años —la fecha inicial para su puesta en marcha era 2024—. Es exactamente la misma demora que acumulan ya las obras de electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, pero para los salmantinos el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla ningún tipo de contraprestación.

No es la única similitud con la polémica que le ha costado el cargo al presidente de Renfe, Isaías Táboas, y a la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. También se trata de un problema de dimensiones de los pasos inferiores por los que pasan los trenes. En Salamanca, a pesar de que los trabajos tenían que estar concluidos en enero de 2021, aún no se han reformado algunos puentes y túneles, para darles más altura y adecuar los gálibos a las nuevas necesidades que exige la instalación de la catenaria. Ciertamente hoy resulta ya imposible compensar a la provincia con la gratuidad de los trenes que pasan por esta vía, porque los convoyes de viajeros que circulaban por ella, los que conectaban con Portugal y pasaban por Ciudad Rodrigo y otros municipios de la provincia, se suspendieron al inicio de la pandemia y el Ejecutivo nacional no ha querido restablecerlos en tres años. Y tampoco tiene ninguna previsión de recuperarlos, según las últimas respuestas en el Congreso de los Diputados.