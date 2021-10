El esperanzador dato contra el cáncer de mama de la fundación CRIS

El Centro de Investigación del Cáncer ha renovado su acuerdo de colaboración con la Fundación CRIS, que inyectará otros 210.000 euros para financiar la investigación liderada por el doctor Atanasio Pandiella contra uno de los tumores de mama que hasta hace pocos años era el más complicado de resolver: el HER2+.

El propio Pandiella explicó que “al empezar este siglo este tipo de tumor era el más letal, pero justo en ese momento empezaron a llegar investigaciones de laboratorios, terapias contra este tipo de tumor y, gracias a eso, actualmente ya no es el más letal”. En concreto, el investigador recordó que se ha pasado de tener un único fármaco contra el HER2+, a la llegada de un segundo tratamiento en 2005 y otros tres más en los últimos años. “Si este tumor se vuelve resistente al primer fármaco, sabes que hay otros productos que son eficaces y esto revierte en prolongar la esperanza de vida”, aplaudió.

Pandiella puso el acento en la importancia de estos apoyos de fundaciones y laboratorios, que son determinantes en el avance de la investigación: “Siempre agradecemos el apoyo de las instituciones públicas, pero seré claro al decir que sin el apoyo de la Fundación CRIS no estaríamos trabajando ahora mismo en este proyecto. Es dinero, pero también cuestión de flexibilidad, porque contratar a alguien con dinero público se puede convertir en un dolor de convocatorias, esperas... Es dinero público y estamos agradecidos por ello, pero es totalmente insuficiente. Si no fuera por los apoyos privados no estaríamos aquí”.

Marta Cardona, en representación de la Fundación CRIS, envió un mensaje de superación al recordar que “está muy bien que más del 80% de los tumores de mama se recuperen, pero no hay que parar hasta llegar al 100%”. Cardona recordó que la colaboración con el Centro de Investigación del Cáncer se remonta a hace ya nueve años y que las donaciones para investigar en torno al cáncer de mama superan ya los 600.000 euros.

Ese objetivo del 100% -o casi- está relativamente cerca, según opinan los especialistas. “Cada tumor es diferente y en cada paciente es diferente, pero estamos ya con supervivencias superiores al 80% y ese listón se va a elevar claramente por encima del 95% o 98% en torno al año 2040... siempre y cuando haya más donaciones, porque si la investigación se frena nos quedaremos en el actual nivel”, recalcó Atanasio Pandiella.

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad, José Miguel Mateos Roco, puso al Centro de Investigación del Cáncer como “un ejemplo de buenas prácticas en investigación” y opinó en la misma línea de que “las fundaciones son fundamentales para la investigación porque tienen unos objetivos comunes y ofrecen versatilidad y otro tipo de soluciones que permiten a los investigadores avanzar o dispone de recursos que por otra vía serían muy complicados”.