El ‘entrenamiento’ para recuperar el olfato si lo has perdido con la covid

La alta incidencia del coronavirus está forzando a los hospitales españoles a instaurar terapias de entrenamiento para recuperar el olfato. En Salamanca no se habían realizado -hasta ahora- porque eran muy pocos los pacientes que acudían al Hospital por este problema, pero el aumento de casos ha llevado a los sanitarios a solicitar la compra de kits específicos para entrenar la ‘nariz’. “El entrenamiento olfativo sirve para que cuando hay una cierta pérdida de olfato lo recuperes antes, pero la persona que no tiene nada de olfato no se puede entrenar”, aclara la doctora María Gil. La facultativa del servicio de Otorrinolaringología explica que “los kits incluyen cuatro olores fuertes a rosa, eucalipto, citronela y clavo”. No pueden ser fragancias sutiles, sino potentes e inconfundibles. “Son olores muy identificables y los tienen que utilizar los pacientes en su casa. Deben olerlos durante 15 segundos, un par de veces por la mañana y otra vez por la tarde hasta que vaya aumentando la capacidad de oler. El Hospital ha incorporado estos test que servirán para cuantificar la gravedad de la pérdida de olfato de los pacientes postCOVID con secuelas oftalmológicas y que, calculan, son muchos más de los que reciben. “Queda mucha gente por venir a vernos”, opinan.