El drama del precio de la luz desde los ojos de un niño: “Mamá, ya sé que no hay dinero, me pongo el pijama gordito”

Nunca imaginó que tuviera que recurrir a las ayudas sociales del Ayuntamiento. “Me ha costado mucho pero, bueno, hay que hacerlo. Pensamos que son para otros, pero es que hasta la gente con trabajo tiene que pedirlas porque, si no, es imposible”. A sus 33 años, divorciada y con un niño de 7 años, Tamara González tiene un empleo a jornada completa en el sector sanitario privado y el sueldo, de unos 900 euros, no le da para el mes.

La factura eléctrica se lleva uno de cada cinco euros que cobra. Trabaja casi una semana al mes solo para pagar la luz. Su situación es cada día más habitual en Salamanca.

La propia concejala de Familia, Ana Suárez, se ha referido al caso de un matrimonio mayor que solo ingresa la pensión del marido y que ante los altos precios optaron por dejar de poner la calefacción. El riesgo ya no es que las familias se endeuden, sino que, para no incurrir en impagos, pasen frío en su propia casa.

“Opté por cortar la mitad de los radiadores porque no podía afrontarlo. El primer mes que pasé en este piso tuve que pagar solo 15 días de calefacción y ya pagué 200 euros. La he tenido que bajar al mínimo y apagar radiadores”, explica Tamara. Llegó a su actual vivienda en enero. No está en el centro, sino en el Alto del Rollo. “De alquiler estoy pagando 550 euros. Y es lo más barato que he encontrado en esta zona, que es la que necesito por el colegio del niño. No hay otra cosa”, asegura.

“El niño, el pobrecito me dice: «no te preocupes, mamá, que como sé que no hay dinero, me pongo el pijama gordito y la manta». Por lo menos, lo entiende. Sabe que hay muchos gastos y que estoy yo sola”, comenta enternecida por su pequeño.

A Tamara, el Ayuntamiento ya le ha reconocido una de las nuevas ayudas para ayudar a las familias con dificultades para pagar los gastos energéticos de sus viviendas. Aún no sabe cuánto dinero recibirá, pero tiene claro que sin ella “no pondría poner la calefacción”. “Piso, facturas, comida... Yo no puedo pagar más de 200 euros de luz todos los meses”, afirma esta mujer, que también ha solicitado el bono social de la compañía, con el que no espera una gran rebaja.