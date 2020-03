El doctor ‘salmantino’ que investiga una vacuna frente al coronavirus: “El Covid-19 no se puede contener”

–Las primeras vacunas experimentales se empiezan a probar ahora en humanos. El primer estudio consiste en vacunar a un grupo de voluntarios, seguirlos durante al menos un mes y comprobar que la vacune induce una respuesta inmune y no da lugar a efectos adversos. Eso lleva dos meses. Si todo va bien, el siguiente estudio consiste en usar un grupo mayor de voluntarios, vacunarlos, y después de un mes, cuando la vacuna induce inmunidad, seguirlos para comparar el porcentaje de infección en vacunados con respecto a un grupo de no vacunados. Eso lleva al menos 6 meses. Mínimo 8 meses, si todo va bien. Mas dos meses más para producirla en cantidades suficientes, y dos meses más para vacunar a la población. Eso es de donde viene el estimado de un año .

–Es parecido a una gripe pandémica, no a una gripe estacional. No hay inmunidad pre-existente, así que todos somos susceptibles. Ocasiona un espectro de enfermedad similar, quizá un poco más severo el Covid-19. Se transmite de un modo parecido. Los grupos de riesgo son similares.

“Las primeras vacunas experimentales se empiezan a probar ahora en humanos, pero el tiempo estimado para que haya una vacuna es de un año”

–Es muy difícil de evaluar. Pongamos que tenemos un evento en el que se juntan 100.000 personas todas y que un infectado contagia a 10, más de lo normal debido a la proximidad. Si hubiera solo un infectado entre los 100.000, se contagiarían 20, un número que parece pequeño. Pero si hubiera 2.000 infectados, se contagiarían 20.000, un número muy grande. Como no podemos saber cuántos infectados hay entre 100.000 en un día determinado, ya que muchos infectados que contagian no tienen aún síntomas, cancelar grandes espectáculos puede ser demasiado temprano, justo a tiempo o demasiado tarde. Es decir entre cancelarlos o no, yo me quedo con cancelarlos, que quizá ayuda, no cancelarlos no ayuda.