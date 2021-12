El dilema a vida o muerte de Rodrigo Cortés en “El amor en su lugar”

“Cuando haces una película, te concentras en contar una historia en la que crees. Y este un rincón de la historia que apenas se había contado. He visto muchas películas sobre campos de concentración, sobre el gueto, y algunas magníficas. Y esta es una película de actores que, a pesar de todos los inconvenientes, encuentran el modo de hacer aquello que deben hacer. Son actores y su oficio es lo que les queda. Y tratan de hacer aquello que hacían, que es para lo que valen. Esa es su labor”, comentó Cortés este jueves en Salamanca en los Cines Van Dyck, donde pasó su adolescencia fascinado por las propuestas de otros realizadores.

“El amor en su lugar” cuenta con música de Víctor Reyes. “Los actores de la película se la jugaban en cada toma. Tenían un pinganillo para entonar y hacer las coreografías. Cada una de las estrofas que escucha el público fue grabada en directo. No hay play-back y el sonido es directo”, explicó Rodrigo Cortés.

De la obra original que representaron los actores judíos en el gueto se conservaba la letra de las canciones, aunque no las melodías. Víctor Reyes ha escrito expresamente la música, con un estilo que respeta la tradición de aquella época. El cineasta elogió al compositor salmantino por su tremenda capacidad de trabajo: “Es un privilegio contar con Víctor Reyes. Es un estajanovista que no descansa jamás: puede hacer algo 10 veces o 12 veces; y si vemos que ese no es el camino, tira todo ese trabajo para empezar de cero.”

La película ya ha sido ovacionada en Sevilla. “Produce”, comentó el cineasta, “más alivio que alegría porque es un camino duro y más después de año y medio con el planeta paralizado. La vuelta a las salas de cine es complicada y lo hacemos poco a poco. Pero sentíamos que la película debía nacer en un festival con público real, con la electricidad de una sala. Y cuando el Lope de Vega se vino abajo y empezó a patear para homenajear a los espectadores del Teatro Fémina, lo vivimos como una señal de que la magia iba a producirse”.

Cortés, nominado a los Premios Feroz y los Goya, dijo que este tipo de galardones son injustos “cuando te los dan y cuando no te los dan”. “Porque no es atletismo”, subrayó. “Cuando pones películas a competir entre sí creas una fiesta para celebrar la cinematografía. Pero la película es la misma la noche antes de los premios y la noche después de los premios”.